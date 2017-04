El blues es una fuerza creativa: John Mayall

México

El blues, dice John Mayall desde su casa en Los Ángeles, California, “es para mí lo que ha sido siempre: una forma de música que soy capaz de tocar. La gente reconoce la realidad de las palabras que describen emociones y todo lo que sucede alrededor de ellas. Es algo que siempre ha sido así”.

Nacido en 1933 cerca de Mánchester, Inglaterra, el llamado padrino del blues británico se sintió atraído por el blues desde la adolescencia y aprendió a tocar guitarra, piano y armónica. En 1962 dejó el diseño gráfico para abrazar la música. Formó The Bluesbreakers, grupo mítico en el que militarían guitarristas que después despuntarían, como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor.

En entrevista telefónica, con respuestas en su mayoría parcas, el músico que se ha mantenido en la escena del blues a lo largo de más de medio siglo, recuerda que la colección de discos de su padre era, principalmente, de músicos de jazz. “Pero casi no me relacionaba con ella. Encontré mi propio camino comprando discos de blues”.

Muchos guitarristas que luego adquirieron fama han tocado con usted, ¿qué requiere de sus músicos?

No solo son guitarristas, también bateristas y bajistas, que son igualmente importantes. Simplemente escojo gente que yo pienso que es capaz de llevarse bien con los otros y que tiene el mismo objetivo al momento de tocar. No soy muy demandante: para tener el tipo de banda que siempre he tenido, escojo a mis músicos para darles un sentido de libertad.

Su discografía es muy grande. ¿Siente predilección por algún álbum?

No, todos son muy especiales, porque reflejan un momento especial en un tiempo determinado.

Hace dos años se publicó un disco histórico de los Bluesbreakers con un concierto de 1967. ¿Cuál es su impresión?

Fue muy bien recibido y estoy muy contento de que fuera publicado, fue un éxito. Es una maravillosa grabación en la que están Peter Green, John McVie y Mick Fleetwood. La gente disfruta mucho eso.

Uno de sus proyectos más exitosos fue la fusión del jazz con el blues, ¿qué nos puede decir al respeto?

La música habla por sí misma. Los músicos con los que trabajé, Blue Mitchell, Red Holloway y Freddie Robinson eran increíbles. Todo fue capturado en los discos, lo que es muy bueno.

En sus discos recientes para Forty Below Records, en los que se habla de un renacimiento de John Mayall, está tocando más el piano.

Es algo que simplemente salió, pero además es mi principal instrumento.

¿Con tantos discos, es difícil plantear un repertorio?

Usualmente tenemos un repertorio de 40 canciones y cada noche es una lista diferente. En cada concierto hago algo distinto.

¿Qué piensa del panorama del blues actual?

Es muy sano, cada generación viene y mantiene el blues con vida, lo que es bueno.

¿Qué puede decirle a alguien que no conoce el blues para que se acerque a esta música?

No puedes decirle nada a nadie. La gente encuentra su propio camino y su propio gusto en la música.

Le han llamado el padrino, del blues, pero antes estuvo Alexis Korner, ¿de alguna forma fue un mentor?

No realmente, Alexis y Cyril Davis empezaron el movimiento de blues en Inglaterra y formaron sus propias bandas.

Sus bandas fueron importantes para el renacimiento del gusto del blues en el mundo. ¿Está orgulloso?

Sí, estoy muy orgulloso de todo lo que he alcanzado. Es maravilloso encontrar tanta gente que aprecia lo que yo hago.

¿Ha pensado en el retiro?

Todavía no.

¿De dónde saca la energía para actuar?

El blues es una fuerza creativa. Disfruto crear música. Con mi sección, rítmica, son tres músicos, simplemente improvisamos y creamos música cada noche.

John Mayall se presentará en el Festival Grooves and Blues el 29 de abril en Calle 2, en Zapopan, Jalisco.

Discografía selecta

Bluesbreakers with Eric Clapton, 1966

The Turning Point, 1969

Jazz Blues Fusion, 1972

New Year, New Band, New Company, 1975

Chicago Line, 1987

Wake Up Call, 1993

70th Birthday Concert, 2003

Historic Live Shows, Vols. 1, 2 & 3, 2012

John Mayall’s Talk About That, 2017