Ni las gracias le dieron a Blanca Maltos

Torreón, Coahuila

Blanca Maltos Mendoza, ex directora del Centro Cultural José R. Mijares sabía que su salida tras el cambio de administración en el ayuntamiento de Torreón sería inminente pero nunca pensó que antes debería ahorrarle al nuevo titular, Evodio Seáñez Aguilera, la curva de aprendizaje pues la retuvo en la oficina los primeros 15 días de enero y cuando fue a cobrar su quincena ni las gracias le dieron.

En agosto de 2016 y tras el fallecimiento del maestro Salomón Atiyhe, a la dirección arribó la ex regidora presidente de la comisión de cultura, Blanca Alicia Maltos Mendoza.



“Se terminó una administración y la que llega trae a su gente, ese no es el problema, el problema es que a mí nunca se me dijo ‘Usted ya hasta aquí’. Me dejaron seguir trabajando, me citaban, la gente la dirigían conmigo durante 15 días y resulta que cuando voy no hay pago. Me dicen repórtese a recursos humanos y ahí me dijeron que estaba dada de baja y no hay finiquito, ni quincena, ni nada, riéndose. Fue Felipe Bretado quien me hizo ese comentario”.

Si bien las versiones entre los directores de espacios culturales públicos que fueron despedidos se encaminan a establecer que al término de sus labores no fueron liquidados, esta es la primera vez que abiertamente una ex directora explica que se le retiró de su puesto sin pagarle siquiera lo correspondiente a una quincena de trabajo.

Además el nuevo titular, sin nombramiento, comenzó a solicitar el dinero que ingresó al recinto cultural por concepto de pagos de mensualidades a los diferentes talleres.

"Todavía yo, según Evodio, era la directora, pero le preguntó a una trabajadora que está en la tarde y que aveces cobra, '¿Cuánto dinero hay?'. Ella le dijo que había 4 mil pesos que entraron de mensualidades y se dejó ir al Centro Cultural para llevárselo. A él no se los debían haber dado porque ni siquiera tenía nombramiento oficial, pero de eso tengo recibos", mencionó.

Durante el tiempo que se mantuvo Maltos Mendoza como directora el recinto en términos físicos cambió drásticamente, pues inició trabajos de remodelación pintando paredes, mejorando las condiciones de los sanitarios, acondicionando la sala del teatro y el área de jardines, sin descuidar las inversiones en compra de equipo e instrumentos. Sin embargo el nuevo director reportó que en el recinto había desorden.

Con más de 13 mil personas atendidas a través de los festivales de teatro, más de cien representaciones gratuitas de una obra inscrita dentro del Programa Nacional de Teatro Escolar, 12 temporadas de teatro organizadas por grupos locales y actividades especiales, el Centro Cultural José R. Mijares cerró el año 2017 confirmando su vocación de servicio.

dcr