Xavier Quirarte

No es un afán purista el que me movió a escribir las siguientes impresiones sobre la actuación de la Big Band Jazz de México en el Big Band Fest en el Lunario del Auditorio Nacional el miércoles pasado. Lejos estoy de ser un policía del jazz, además de que cada quien hace de su big band —y de su vida— lo que le viene en gana. Sin embargo, su actuación ejemplifica esta tendencia a hacer del jazz un género que, en su afán de ganar público, se apropia de un repertorio complaciente y tiende a volverlo insulso.



A un año de cumplir dos décadas, la Big Band Jazz de México ha trabajado a lo largo de su existencia con un repertorio que incluye pop, bolero y otros géneros, con la colaboración de músicos de gran popularidad como Armando Manzanero, Aleks Syntek, Gualberto Castro, Aida y Carlos Cuevas, Susana Zavaleta, Natalia Lafourcade y otros.



El concierto inició con el saxofonista Jaco González, quien con su larga experiencia no ha perdido el calor en sus solos, desafortunadamente su actuación fue muy corta. Después vino lo que parecía una versión de La Academia y concursos similares, que empezó con la participación de un joven de complexión atlética y una sonrisa a prueba de suegras con un repertorio de canciones que hicieron famoso a José José. Luego realizó un dueto con una cantante de voz no muy dotada en un tema pop de Lionel Richie, “It’s Me Who You Are Looking For”.



Luego vendría un homenaje a la música disco con “This Will Be”, que interpretara Natalie Cole antes de recurrir a las canciones de su padre, Nat King Cole, para seguir con un paseo por el mundo de la salsa con el experimentado pianista Irving Lara. Ya entrada en gastos, la banda invitó al escenario a otra voz que se regodeó con “The Way you Make Me Feel”, incluido el gritito michaeljacksoniano de su autor. Un varón se atrevió a interpretar “You Are So Beautiful”, balada que estuvo muy lejos de la garra original de Joe Cocker y más cercana al efecto blandengue a Michael Bublé.



La otrora famosa cantante Lizette sacó la casta con una versión harto convincente de “Fever”, para luego desinflarse con “All of Me” y caer, por supuesto, era de esperarse, en “Nada personal”, el tema de la telenovela del mismo nombre que tanto éxito le trajo a mediados de los noventa. Para el final, al bolerista Carlos Cuevas se unieron Lizette y los jóvenes cantantes para interpretar a toda voz “Perdón”, la célebre canción de Pedro Flores. Por el repertorio presentado, la Big Band Jazz de México bien podría cambiarse el nombre y, de ahora en adelante, llamarse Big Band Versátil de México.