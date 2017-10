El mundo de Harry Potter llega a la Biblioteca Británica

La Biblioteca Británica acoge un "viaje fascinante" por la historia de la magia, en conmemoración del vigésimo aniversario de la publicación del primer libro de la autora británica J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal.

El comisario principal de la exposición, Julian Harrison, explicó hoy que la muestra, que se inaugura el viernes y estará abierta al público hasta finales de febrero de 2018, captura tradiciones del folclore y la magia de todo el mundo.

TE RECOMENDAMOS: Tres libros de J.K. Rowling llegan a México en español

Los fans de la saga que narra las peripecias del joven mago en Hogwarts, traducida a 79 idiomas y de la que se han vendido unos 500 millones de copias, tendrán la oportunidad de sumergirse en sus entrañas a través de los manuscritos, bocetos y planos con los que Rowling construyó el entramado de la historia.

Al mismo tiempo, podrán descubrir la estrecha relación de cada elemento fantástico que aparece en sus siete libros con su papel en la evolución de la hechicería, desde las pociones y la alquimia hasta los amuletos, los animales y la brujería.

Harry Potter: A History of Magic, our spellbinding new exhibition, opens one week today! #BLHarryPotterhttps://t.co/RXQ1Gpmeuypic.twitter.com/4OyQeaINxk