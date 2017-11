Compartir un libro es un acto de fe: Benito Taibo

Ciudad de México

Lo dice más que convencido: “San Harry Potter ha hecho por la lectura mucho más de lo que hemos realizado 100 promotores de lectura”; y luego viene otra insistencia: “el trabajo que hacen los booktubers es espectacular, sin ningún doble o mal sentido”.

Es Benito Taibo ante sus lectores en el Parque Bicentenario, donde recuerda que cuando se acaba la lectura de un libro, lo primero que se hace es compartir ese volumen, “se te antoja contarlo, se convierte en un acto de fe entre pares: se lo acercas a alguien que es tu contemporáneo, que tiene ciertas cosas en común contigo”.

TE RECOMENDAMOS: Consejos realistas de Benito Taibo para hacer 'lectorcitos'

“Lo que están haciendo los booktubers es amplificándolo con la mayor caja de resonancia de todos los tiempos llamada internet. Los críticos literarios difícilmente leen por placer, lo que tienen entre las manos es un objeto de estudio, no un objeto de deseo. Debe ser una vida terrible: mirar todo con ojos críticos, para que al final te des cuenta que no existen los libros sin defectos”.

Durante la presentación del libro Por una rosa (Montena), en la que tanto Benito Taibo como los españoles Javier Ruescas y Laura Gallegos reinterpretan un clásico como La Bella y la Bestia, el narrador mexicano sostuvo un diálogo con sus jóvenes lectores, entre ellos un pequeño de unos siete años de edad que le preguntaba si era difícil escribir un libro.

“Parece fácil, porque a veces dices ‘bueno, si lo escribió ese güey, cualquiera puede hacerlo, pero sí es difícil, porque hay que trabajar un montón y tener las nachas potentes y poderosas para estar un montón de horas ante la computadora, borrando y volviendo a escribir. Es un oficio que se ejerce con el tiempo”.

Pero también estuvo el adolescente que le preguntó acerca del proceso para reinterpretar una historia tan famosa o aquella que deseaba conocer qué hace un autor cuando se termina de escribir, pero en especial de leer un libro.

“Eso es filosofía aplicada: ¿qué se hace cuando se termina un libro? Hay varias opciones, pero yo tiendo a terminar un libro y buscar el siguiente, en la parte optimista, pero también me he puesto a llorar o, si la historia me gusta mucho, la voy dosificando: leo una página y lo dejo. Lo que sí, es que hay más libros que estrellas, el mundo está lleno de buena literatura.”

Benito Taibo no rehúye a los lectores, se queda con ellos, platica, se nutre y les cuenta sus experiencias como lector y como narrador. Que al final, siempre habrá entre sus escuchas alguien que quiera seguir a alguno de los cientos de escritores que, hasta el 20 de noviembre, recorrerán el Parque Bicentenario, como parte de la 37 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.





mrf