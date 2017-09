Benemérita Sociedad de Geografía cumplió 153 años

Guadalajara

La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco (BSGEEJ) está de festejo por su 153 aniversario y la noche del miércoles celebró la efeméride con la entrega de las preseas Valentín Gómez Farías, Hilarión Romero Gil y Severo Díaz Galindo, a poco menos de 20 miembros que han pertenecido a esta sociedad durante 30, 20 y 15 años respectivamente. Dentro de este marco se entregó también el reconocimiento anual, al miembro más destacado.



Este año dicho reconocimiento fue para Horacio Padilla Muñoz por su trascendental labor química y su participación en la cultura para Jalisco. A sus 90 años Padilla se mantiene activo, dijo estar satisfecho con la distinción. "Me siento muy orgulloso y con la vanidad muy crecida porque con este reconocimiento que me otorga la BSGEEJ siento que no lo merezco, no creo que haya hecho tanto como el presidente Silviano Hernández, sin embargo, acepto esto porque es parte del orgullo de mi familia; es importante seguir impartiendo conocimientos en la ciencia. En tiempos como los que vivimos debemos estar cerca de la necesidad de amar, de sentir y de ser solidarios".



Silviano Hernández González, presidente de esta sociedad recordó la BSGEEJ fue fundada el 18 de abril de 1833, bajo el mando de Valentín Gómez Farías. "La BSGEEJ trabaja por y para Jalisco al margen de actividades políticas y credos religiosos; sus socios, que rebasan el centenar, cubren todas las áreas del conocimiento humano, somos una de las más antiguas del país, 184 años en México y 153 en Jalisco. Debemos honrar a quienes han sido parte de ella" destacó ante los pocos más de 90 asistentes que al final brindaron por un aniversario más.

SRN