Con bendición papal, inicia programa de box

México

Con la venia del papa Francisco y el Vaticano, inició el programa Boxeo con Valores que junto al con el Consejo Mundial de Boxeo pretende acercar el deporte a los jóvenes para evitar que caigan en adicciones. Desde el Vaticano, el pontífice envió una bendición a los mexicanos y pidió “mirar el horizonte sin espejismos”, pero también a voltear a ver “la tierra porque ahí está el sustento y la solidez para caminar”. También hizo una invitación a la juventud a soñar y a los animó a que se “arriesguen con prudencia”.

“Anímense a pelear por la vida, por las ilusiones de ustedes, no se jubilen antes de tiempo, no hay cosa más triste que ver un joven de 15, 20 o de 25 años jubilado ya, porque no se anima a soñar, a crear, a trabajar, a arriesgar. Esa es la palabra: arriesguen (...) Sueñen a lo grande y arriesguen con prudencia”, expresó.

Como parte de Scholas Ocurrentes, programa diseñado por el mismo Francisco para ofrecer mediante el deporte, arte y tecnología una nueva opción a las nuevas generaciones, se dio por iniciado con una teleconferencia el programa deportivo.

El líder de la Iglesia católica apareció en una pantalla que se colocó en el Ring Central, ubicado en las inmediaciones de la Central de Abastos, por medio de la cual se comunicó en una videoconferencia con niños y jóvenes de CdMx, quienes participan en el programa BoxVal, Boxeando con Valores, que impulsa la Fundación Scholas México.

En el encuentro se contó con la presencia de varios ex campeones mundiales encabezados por el legendario Julio César Chávez, además de Guadalupe Pintor, Pipino Cuevas y Humberto La Chiquita González, donde el jerarca católico habló sobre la importancia de las buenas influencias para la juventud y aseguró que el deporte puede ser un buen motor.

Antes de su contacto con los mexicanos, Francisco escuchó a los deportistas, niños y adolescentes que por videoconferencia interactuaron con él desde Colombia, Argentina, Miami y Mozambique donde inauguró vía satélite las nuevas sedes de Scholas en América y África.

El campeón mundial Julio César Chávez dijo al pontífice: “Échenos la bendición, para que a todos se nos salga el chamuco”, causando carcajadas hasta del papa, quien accedió a realizar una oración para México por las elecciones.

“Que Dios los bendiga y los acompañe en este proyecto, en este camino, les haga cambiar de horizonte, sin espejismos, les ayude a mirar a la tierra, porque de allí tendrán el sustento y la solidez para caminar”, declaró.

El pugilista retirado también le dio gracias al papa por apoyar “este lindo deporte, el boxeo, que aleja a los jóvenes del alcohol y la drogadicción”, luego Francisco tuvo oportunidad de observar una pequeña exhibición de entrenamiento de dos jóvenes deportistas del programa BoxVal.

Bergoglio, quien estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Asesores de Scholas México, Héctor Sulaimán, emitió mensajes previos en su conexión con el resto de los países y aprovechó para pedir a los jóvenes que no se dejen robar la esperanza ni la capacidad de soñar, porque ésta no defrauda y es lo único que llevará adelante.

El papa abundó que “la prudencia no es un freno, es el encauce de toda esa energía. Es lo que va a hacer que ese riesgo no se desparrame y se pierda, sino que se lleve a algo bueno” al insistir en el mensaje a los jóvenes mirar siempre al frente y decir la verdad, porque “con eso no van a fracasar en la vida, van a pasar malos ratos”.

Fany Martínez, una de las prospectos más importantes del boxeo actual, quien por el momento se desenvuelve como amateur, pues sueña con la idea de representar a México en unos Juegos Olímpicos, tomó un turno al micrófono y contó su experiencia dentro de deporte, comenzando con los valores aprendidos: disciplina y perseverancia.

Para el CMB este no es el primer programa social que desarrollan, pues cuenta con World Boxing Cares, en el que se realizan visitas a hospitales, Embajadores BoxVal —campeones Consejo Mundial de Boxeo que se mezclan con visitas a escuelas— además de un programa para combatir el acoso escolar.