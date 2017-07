Galería Montenegro alberga Las bellas y sus gatos, de Madela

Guadalajara

La Galería Roberto Montenegro inaugura hoy por la noche la muestra Las bellas y sus gatos de Madela. Se trata de una serie de grandes formatos elaborados con aerosol sobre madera y MDF.



Los visitantes encontrarán el resultado de un proyecto que Madela, comenzó hace dos años, a la par de otros, pero que es el que más le emociona según destacó en entrevista.



"Las bellas y sus gatos es un tratado sobre la representación de la belleza y de cómo las mujeres venimos en cuerpos diferentes. Me era muy importante hacer desnudos que no fueran sexuales, que fueran en un ambiente cotidiano con sus gatos, tomando te, cepillándose el cabello, regañando al gato porque está rasgando el tapete. Para mí era muy importante que esos cuerpos fueran hermosos y que no estuvieran inmersos en un ámbito sexual e hipersexualizado".



De acuerdo con la artista la serie se compone de nueve piezas, de las cuales escogió sólo algunas para la ocasión.



"Para cada proyecto desarrollo una técnica diferente. Soy alguien que trabaja con la pintura de manera figurativa, con un lenguaje moderno. Desde la concepción del proyecto comienzo a pensar con cuál técnica lo voy a concretar. Tengo uno por ejemplo que he estado realizando con pastel neón sobre papel amate... Las posibilidades son múltiples", explicó Madela y añadió: "mi máxima inspiración en la vida es la música. Esta exposición nace de mi amor por el rock, el hip hop y el punk, incluso del grafiti. Decidí utilizar bastidores que son como paredes y latas de aerosol que son tan penalizadas, tan ilegales y tan contaminantes", dijo entre risas.



"Intenté buscar una forma de traducir a través de mi experiencia y de mi lenguaje, el idioma del grafiti de la calle al contexto de un bastidor, de un museo, de una pared blanca".



Madela anunció que actualmente realiza un políptico de aves y "también tengo un proyecto de paisajes. Como soy de Cholula, los paisajes que me parecen más íntimos son los de volcanes de manera que está plagado de volcanes".



La exposición de Las bellas y sus gatos se inaugura hoy a las 20:00 horas en la Galería Roberto Montenegro, ubicada en 8 de julio 76. La entrada es libre.

SRN