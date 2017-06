Sólo 15 personas saben quién es Banksy y ninguno lo dirá

Berlín

Aunque las obras críticas de Banksy son reconocidas a escala mundial, su identidad sigue siendo un enigma —y al parecer lo seguirá siendo—. Una de las pocas personas que conoce su secreto, su ex representante Steve Lazarides, confiesa que jamás revelará el misterio.

En una entrevista, Lazarides repasa su relación con el artista urbano que ha logrado colarse por la puerta grande en el mundo del arte, con trabajos que destilan ironía, sarcasmo y atizan a los poderes establecidos y a la realidad actual.

—The art of Banksy, una muestra no autorizada de la que usted es curador, se exhibirá en Berlín hasta mediados de septiembre. ¿Estamos ante una retrospectiva?

Es la colección de Banksy más amplia mostrada hasta el momento. Se pueden ver unas 65 obras, entre ellas, algunas icónicas como Kate Moss o La niña con el globo. También en Berlín se podrá ver Forgive us our trespassing por primera vez en Europa.









—¿Le resultó difícil convencer a los coleccionistas para que prestaran sus obras para la muestra?

"Hemos llegado a un punto en que los medios de comunicación tampoco quieren saber quién es Banksy"



Sí, porque los coleccionistas son como niños. Ellos aman sus obras y no les resulta fácil tener una pared vacía en su casa por un determinado tiempo. Fue difícil convencerlos pero lo logramos.

—¿Cuántas veces le han preguntado por la identidad de Banksy?

Si cada vez que me preguntan recibiese un euro, ahora sería muy rico —dice riendo.

—¿Le resulta complicado guardar el secreto?

No, a pesar de que no tenemos relación porque no nos hablamos desde hace casi una década, no voy a revelar su identidad.

—De lo que se deduce que usted no es Banksy.

Ya me gustaría serlo —vuelve a reír—, pero lo cierto es que estoy bastante contento de ser Steve Lazarides.

—¿Cree que Banksy llegará a revelar su identidad?

No tengo ni idea. Traté de convencerlo de que dijese quién es hace muchos años, pero él decía que la gente esperaba que fuese un Brad Pitt montando un caballo blanco, enfrentándose al Estado Islámico (EI) y venciéndolo con tan solo una mano.

—¿Cuántas personas saben quién es realmente Banksy?

Quizás unas 10 o 15 personas.

—Parece raro que ninguno se haya ido de la lengua

Creo que hemos llegado a un punto en que los medios de comunicación tampoco quieren saber quién es. Es una historia mediática interesante de contar: el desconocido Banksy. Para mucha más gente es más interesante así que si, por ejemplo, se dijese que Banksy se llama Dave Smith, tiene 52 años y que vive en Brighton.





—¿Cómo conoció a Banksy?

Nos conocimos hace muchos años en una exposición de fotos. Yo en aquel momento era fotógrafo. Nos entendimos bien y le pregunté si podía hacer fotos de alguno de sus trabajos. Así empezó todo.

—¿Y vio su potencial?

Vi algo que me gustó mucho. Él fue siempre extremadamente popular y el grupo de gente que le seguía creció y creció. Creció de forma exponencial hasta que se convirtió en un fenómeno global.

—Banksy es famoso por su sarcasmo y sus mensajes antiestablishment, pero ¿cree que ya se ha convertido en un artista establishment?

Creo que lleva siendo un artista establishment desde hace bastante tiempo, quizás desde los últimos cinco o diez años. Logró mucha popularidad en muy poco tiempo. Ahora Banksy es un ícono internacional y no puedes ser un ícono global sin ser parte del establishment.

—¿Cree que el hecho de cobrar por ver la muestra puede molestar a Banksy, un artista muy crítico con proyectos de tinte comercial y anticapitalista?

Probablemente. Creo que es probable al cien por ciento.

—Se cobra una entrada cuyo precio, para la media de Berlín, es elevado y se exponen obras que se han podido ver en la calle gratis. ¿Entiende que haya voces críticas?

Si ésta fuese una exposición de, por ejemplo, Keith Haring, en la que se mostraran más de 60 de sus obras nadie se quejaría del precio de la entrada, aunque él también era un artista callejero como Banksy, pero sus obras ya no se pueden ver en la calle. Uno puede pagar esta entrada o se puede gastar miles de euros en billetes de avión para ir a ver las obras de Banksy que están por todo el mundo. Estas críticas me persiguen desde hace unos 25 años, pero quien no quiera gastarse el dinero que mire las obras en internet. A la gente le gusta ver el arte en vivo, por eso van al Louvre y hacen cola para ver la Mona Lisa.

—¿Cree posible que Banksy acuda a visitar esta exposición?

Lo dudo mucho. Cuando trabajaba con él jamás puso un pie en alguna de las exposiciones que él mismo organizaba, así que no creo posible que acuda a ver una muestra que alguien hace de su trabajo.





ASS