El Ballet Folklórico de México, en 100 ciudades

“El próximo año tengo un proyecto muy ambicioso: hacer 100 funciones en igual número de ciudades”, anunció Salvador López, director general del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, al hablar de la actividad con la que se propone continuar las diversas celebraciones por el centenario de la fundadora de esa reconocida y tradicional agrupación.

“Cien ciudades en México, a las cuales llevar el ballet de manera gratuita, con poblaciones donde no hay acceso a las expresiones de la cultura, y montar un escenario en zonas rurales o apartadas de las urbes, es el proyecto que espero pueda arrancar a partir de marzo”, expresó López durante una conferencia de prensa.

“La intención es llevar una gran producción para que el público que no viene o no conoce el ballet o no tiene acceso al Palacio de Bellas Artes, tenga la oportunidad de verlo tal como es”, precisó.

Relató que siempre ha buscado presentar al ballet ante el público que no tiene acceso a los teatros, incluida la Ciudad de México, “por lo que me parece un proyecto muy importante. Lo he planteado a las autoridades y estamos viendo con la iniciativa privada para lograrlo”.

Añadió que el ballet realizará el próximo año una gira por Sudamérica por espacio de dos meses, y tiene previsto visitar países árabes en marzo.