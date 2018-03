El arquitecto indio Balkrishna Doshi gana el Pritzker 2018

El arquitecto indio Balkrishna Doshi, pionero en la construcción de viviendas de bajo costo que fusionó la tradición de su país con el modernismo internacional, ganó el premio Pritzker 2018, considerado el equivalente al Nobel en arquitectura.

Doshi, de 90 años, quien fuera aprendiz del arquitecto francosuizo Le Corbusier, es el primer indio en ganar este premio y también el más longevo.

"Arquitecto, planificador urbano y educador durante los últimos 70 años, Doshi ha sido clave en moldear el discurso de la arquitectura en India y en el mundo —asegura el jurado del Pritzker—.Doshi ha logrado interpretar la arquitectura y la ha transformado en obras que respetan la cultura oriental, al tiempo que aumentan la calidad de vida en India".

Conocido por sus obras poéticas y funcionales, el arquitecto diseñó, por ejemplo, el complejo de viviendas populares Aranya en la ciudad de Indore en 1989, un sistema de casas, patios y un laberinto de senderos internos donde viven 80 mil personas. Las más de 6 mil 500 residencias dentro del complejo van de unidades modestas de un dormitorio hasta hogares espaciosos para familias de clase media.

Entre sus más de 100 obras está Amdavad ni Gufa, un museo subterráneo con bóvedas y protuberancias redondeadas cubiertas de mosaicos que surgen del suelo, o el Tagore Memorial Hall, un edificio de arquitectura brutalista dedicado a la memoria del poeta indio Rabindranath Tagore, ganador del Nobel de Literatura en 1913.

Doshi dedicó el premio a su maestro, Le Corbusier, con quien trabajó en París en la década de 1950: "Mis obras son una extensión de mi vida, de mi filosofía y mis sueños (...) Debo este prestigioso premio a mi gurú, Le Corbusier", afirmó.

[Amdavad ni Gufa, por Balkrishna Doshi]



Doshi "se apasiona por todo lo que está vivo. Su nombre es Balkrishna, que significa niño Krishna, y como un niño, siempre tiene curiosidad sobre todo. Es como si se tornase cada vez más joven, mientras nosotros envejecemos", contó Rajeev Kathpalia, yerno de Doshi y su socio en su estudio de arquitectura Sangath.

En la universidad que ayudó a fundar, el Centro de Planificación y Tecnología Ambiental (CEPT) en Ahmedabad, Doshi "ha moldeado e influido en muchas jóvenes generaciones", recordó.

"Ahora es un mentor en el estudio y estamos construyendo algunos de los campus universitarios más grandes del país, incluido el campus de la Universidad de Nalanda, un proyecto sobre el cual está particularmente apasionado".

