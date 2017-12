Un artista ilustra las ridículas pláticas que oye en la calle

Quien no se haya enganchado con una conversación ajena mientras camina por la calle o viaja en Metro, no es digno de llamarse mexicano. Pero la seducción del chisme no tiene denominación de origen. Avner Geller, un artista que trabaja en DreamWorks, lo sabe.

Geller, que ha colaborado en cintas como Mr. Peabody y Sherman, Los pinguinos de Madagascar y Trolls, está trabajando en las ilustraciones de un libro que se editará próximamente. Mientras tanto, las comparte en Instagram con el hashtag #ThingsThatIHear. Sus dibujos están inspirados en conversaciones random que escuchó en diferentes momentos de su vida cotidiana.

Gente dando consejos absurdos sobre relaciones, quejas y diálogos surrealistas sobre cómo nuestra vida gira alrededor del teléfono y las redes sociales son los temas recurrentes.

"Las conversaciones revelan momentos de intimidad pública, contradicciones graciosas y las incomodidades del lujo, mostrando qué tan ridícula puede ser la existencia humana en nuestra vida moderna", dijo Geller en una entrevista.

Geller estudió en el Colegio de Arte y Diseño de Ringling y después hizo una pasantía en Pixar Animation Studios. Actualmente es un artista de desarrollo visual en Dreamworks Animation.

Una publicación compartida de Avner Geller (@avnergeller) el Nov 27, 2017 at 9:50 PST

"Ugh... Contestar su mensaje es mucho trabajo en este momento"





Una publicación compartida de Avner Geller (@avnergeller) el Nov 20, 2017 at 9:44 PST

"Ahora respiremos profundamente por última vez antes de irnos a casa y enfrentar a nuestras familias"





Una publicación compartida de Avner Geller (@avnergeller) el Feb 14, 2017 at 11:42 PST

"Ambos deslizamos a la derecha, fue amor a primera vista"





Una publicación compartida de Avner Geller (@avnergeller) el Oct 12, 2017 at 9:46 PDT

"Siempre querrás usar delineador cuando te topes a tu ex"





Una publicación compartida de Avner Geller (@avnergeller) el Nov 6, 2017 at 9:48 PST

"Esta boda es taaan pinteresty"





Una publicación compartida de Avner Geller (@avnergeller) el Dic 6, 2017 at 9:47 PST

"Tinder es más divertido que Candy Crush, pero mucho peor para mi túnel carpiano"





