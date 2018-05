Autoayuda darwinista

México

Cuando iba en preparatoria, la escuela semicatólica a la que asistía nos llevó en una ocasión al antiguo cine Pedregal 70 para escuchar una conferencia de un famoso gurú de autoayuda. A más de 20 años de distancia del episodio, lo único que recuerdo es una anécdota como ciclista de alto rendimiento que resultaría decisiva en su vida: el joven que aún no era gurú peleaba por un lugar en el equipo mexicano de ciclismo que asistiría a algún campeonato mundial de la especialidad, cuando en una escaramuza de juego entre los ciclistas concentrados, su rival directo por el último lugar del equipo lo golpeó fuertemente con el puño en el muslo, dejándolo incapacitado para competir al día siguiente. Ante el dolor ocasionado por el sueño frustrado, en un principio estaba decidido a interponer una queja ante la Federación de Ciclismo, para que su rival quedara inhabilitado para competir. Sin embargo, finalmente decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque ese año, el campeón mundial de ciclismo tenía una sola pierna, y si él podía serlo, el futuro gurú no tenía derecho de quejarse de haber quedado limitado de la misma forma.

Más allá de que seguramente una búsqueda rápida arrojaría que jamás ha habido un campeón mundial de ciclismo que cuente con una sola pierna, lo interesante de la anécdota es que, al igual que sucede con buena parte de los discursos de autoayuda, en última instancia depositan en el individuo la culpa entera de su desventura, incluso si ésta puede ser achacada a condiciones estructurales muy adversas. Quizá sin saberlo, las narrativas concebidas para supuestamente ayudar a la gente a tomar las riendas de su propia vida se insertan en la narrativa del darwinismo social, que postula la supervivencia del más apto y la aceptación de condiciones infrahumanas para quienes no posean el suficiente valor en el mercado para aspirar a una vida distinta. Así, más que ayudar a las personas a trascender sus limitaciones, la autoayuda es una especie de teoría de la resignación, pues si incluso aplicando toda la fuerza del pensamiento positivo uno no consigue superarse, el culpable no será otro más que quien nos devuelve la mirada en el espejo todas las mañanas. Así, las narrativas estructuradas alrededor de la salvación personal cumplen un papel de legitimación de las inmensas desigualdades producidas por el sistema sociopolítico, pues afirman que tanto los elegidos como los marginados son solo una consecuencia de sus capacidades personales, y se combate la idea de que existan fuerzas que trascienden la voluntad individual e inciden en el lugar relativo a ocupar en el imperio del mercado libre.