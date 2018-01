Astronautas de la EEI completan la primera caminata espacial del año

Dos astronautas estadounidenses concluyeron el martes una expedición afuera de la Estación Espacial Internacional (ISS) para reparar el envejecido brazo robótico del puesto en órbita, según el comentarista de televisión de la NASA, que transmitía en directo las imágenes de la expedición.

Los ingenieros de vuelo Mark Vande Hei y Scott Tingle cambiaron el sistema de sus trajes espaciales a batería interna, salieron de la cámara de descompresión y se adentraron en el vacío del espacio. La expedición terminó a las 18H13 GMT y duró siete horas y 24 minutos.

Los astronautas remplazaron de manera exitosa una "mano" del brazo robótico de 17 metros fabricado en Canadá, llamado Canadarm2.

El brazo, que se usa para agarrar a las naves de carga entrantes y mover objetos fuera del laboratorio espacial, "ha experimentado cierta degradación de sus cables", dijo la NASA en un comunicado. Este dispositivo ha sido una pieza clave del equipo del puesto orbital durante 17 años, pero en agosto perdió su capacidad para agarrar con eficacia.

En octubre de 2017, los astronautas de la NASA completaron tres caminatas espaciales para reparar el brazo robótico y reemplazar las cámaras necesarias para tener una buena visión de las naves de carga que se aproximan.

.@Astro_Sabot and @Astro_Maker are cleaning up their worksite and nearing the end of the spacewalk having swapped robotic hands on the Canadarm2. https://t.co/yuOTrZ4Jutpic.twitter.com/fGOK4Fk4K0