Un gran asteroide se acerca a la Tierra, ¿corremos peligro?

Washington

Un asteroide de más de 600 metros de diámetro pasará cerca de la Tierra este miércoles. Pero calma, no hay razones para preocuparse, pues la NASA informó que no representa riesgo alguno. "Si bien no existe ninguna posibilidad de que el asteroide entre en colisión con nuestro planeta, estará muy cerca para un objeto espacial de este tamaño", aseguró en un comunicado.

El asteroide denominado 2014-JO25 mide aproximadamente 650 metros de diámetro y pasará a 1.8 millones de kilómetros de la Tierra, algo así como menos de cinco veces la distancia hacia la y la Luna.

La última vez que un asteroide de ese tamaño se acercó a la Tierra fue en 2004



La última vez que el 2014-JO25 se acercó la Tierra fue hace 400 años y, según los astrónomos, no volverá a pasar cerca de ella hasta dentro de, por lo menos, 2600 años.

En 2004, Toutatis, un asteroide mucho más grande —4.6 km de largo por 2.4 km de ancho—, con forma de cacahuete, pasó a mil 549.719 km, es decir, cuatro veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

La próxima visita de un objeto espacial de grandes dimensiones no está prevista antes de 2027, cuando el asteroide 199-AN10, de 800 metros de diámetro, se acercará a unos 380 mil km a la Tierra.

La visita del 19 de abril es una "oportunidad excepcional" para los astrónomos y los aficionados para observar el cielo, subrayó la NASA. Su superficie, dos veces más reflectante que la de la Luna, será visible para un pequeño telescopio durante una o dos noches.





