Este domingo, un asteroide pasará cerca de la Tierra

El asteroide '2002 AJ129' pasará el domingo a unos 4.2 millones de kilómetros de la Tierra, diez veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna, alrededor de las 21:30 GMT, según indicó la agencia espacial estadunidense (NASA).

La NASA aclaró que el cuerpo celeste no supone ningún riesgo para la Tierra. "Llevamos observando este asteroide desde hace más de 14 años y conocemos su órbita con exactitud", dijo el investigador de la agencia espacial Paul Chodas.

