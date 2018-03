Candidatos no tienen idea de la cultura: Arturo Rivera

Ciudad de México

Arturo Rivera (México, 1945) no espera nada, ni de las autoridades culturales de este país, encabezadas actualmente por la Secretaría de Cultura que se han negado a exponer su obra en el Palacio de Bellas Artes; ni de los candidatos a la presidencia de la República, porque, en su opinión, no tienen idea lo que es la cultura en nuestro país.

“La señora María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, no tiene nada que ver con las artes. No me quiero imaginar a quién va a poner en ese cargo el futuro presidente: El Peje pondría a Jesusa Rodríguez; mientras que el niño maravilla (de Anaya), nombrará a un cura; y en cuanto Meade tal vez designe en es cargo a su esposa”, dijo.

Desde su perspectiva, con cualquiera de los tres candidatos que asuma la Presidencia de México, no habrá una buena Secretaría de Cultura.

“¿Qué podemos hacer? Yo por lo pronto seguir creando”, dijo a MILENIO luego de la presentación de la reedición de su libro “Arturo Rivera”, publicado por editorial Resistencia y presentado por la critica de arte, Avelina Lésper en la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Esta edición es más accesible ya que sólo cuesta 300 pesos, y se lanzó con la finalidad de que un mayor número de jóvenes pueda acceder a ella.

El artista quien ha sido considerado “el mayor pintor vivo de su generación” por el poeta Eduardo Lizalde, indicó que ni un cuadro de su autoría forma parte del acervo del Museo de Arte Moderno (MAM).

“En varias partes del mundo hay obra mía, por ejemplo en China, pero no aquí en los museos de México porque les caigo mal por decir lo que pienso”, apuntó el creador con casi seis décadas de trayectoria.

Tras señalar que la pintura no se puede explicar con palabras, pues el cuadro en sí tiene su propio lenguaje, destacó que el artista se tiene que reinventar y procurar no repetirse.

También en entrevista la directora de la Colección Milenio Arte, indicó que este libro, que incluye cuatro pinturas nuevas, es un gran compendio de la valiosa obra del maestro Arturo Rivera, la cual es medular en la plástica mexicana.

“Arturo nos plantea desde un nuevo ejercicio del color, que toda su obra es un gran autorretrato como él mismo lo dice. Lo particularmente interesante es la visión que tiene de sí mismo y que marca una evolución muy grande en su obra”, manifestó Lésper quien escribió para este libro un texto sobre sus más recientes obras.

Arturo Rivera y Avelina Lésper durante la presentación en la Feria del Libro de Minería.



La especialista percibe en estas creaciones el simbolismo de Rivera, y ciertos temas que ya se están volviendo como un código en su pintura: “hay una puesta en escena muy interesante en uno de sus cuadros que pareciera inspirado en Velázquez, aunque mantiene el hermetismo y casi la fatalidad que implica siempre su obra. Creo que es fundamental para entender su poética y para entender la metáfora que hay en ella".

Al cuestionar a la autoridades culturales quienes se niegan exponen la obra de Rivera en sus museos, se preguntó ¿qué esperan para exponer la obra de este enorme pintor?

“Rivera es un pintor está en contacto con miles de jóvenes que son sus seguidores, porque están aprendiendo de él, está dejando escuela ¿cuál es el criterio para llevar exposiciones al Palacio de Bellas Artes?”, se preguntó.

Subrayó que es necesario que la dirección de artes visuales del Instituto Nacional Bellas Artes haga una pausa y reflexione sobre lo que está haciendo y responder ¿por qué Arturo Rivera no tiene un espacio para mostrar su obra?

“Si nuestros grandes artistas no tienen espacios para mostrar su obra, entonces ¿para qué son los espacios”, cuestionó.

>> El polémico artista

Arturo Rivera firmó libros, respondió a la preguntas del público que se dio cita en la presentación de su libro homónimo, presentado este domingo 4 de marzo en el Auditorio Bernardo Quintana en la 39 Feria Internacional del Libro libo del Palacio de Minería.

Los asistentes escucharon al artista decir que él no puede dejar de crear porque nació con el “Don de la pintura”.

La pintura no se puede explicar con palabras, pues el cuadro en sí tiene su propio lenguaje, manifestó Rivera en el diálogo que estableció con Lésper, quien a su vez destacó que para ella resultó muy acertado escribir sobre Arturo Rivera en esta nueva edición: “porque hay mucho qué decir de su obra, y mucho qué escribir sobre su trabajo. Su obra es difícil y complicada”.





