“Artistas fallan en la promoción cultural”

Tampico

Después de casi 3 años y medio de fungir como promotor cultural, Manuel Chirinos decide regresar al teatro.

Es así como argumenta el cierre de su ciclo al frente del Patronato Cultural de Ciudad Madero.

Sin embargo, destaca como enriquecedora su función en el organismo, que lo llevó a cubrir y definir la importancia de la promotoría en el quehacer cultural de Tampico.

"Los artistas se quejan 'nadie fue a mi evento' pero no saben que debe difundirse, promoverse".

El tema que platica es el común en la Zona Conurbada: muy poca gente asiste a los eventos culturales, la audiencia no se informa sobre ellos, sin están informados son indecisos de asistir, y si asisten, no siempre están dispuestos a pagar.

"En tres años me he encontrado con algunos que es muy fácil promocionar, a otros que son reacios; y sí es importante, porque la gente no consume cultura".

Al frente del Patronato fueron 3 años y cinco meses, "y entré por la puerta grande" aclara, al recordar que Lalo Saldaña, uno de los fundadores de la agrupación, lo invitó directamente a dirigirlos.

Hoy ha decidido dejar dicho cargo, para lo cual primero informó a los integrantes del gremio su salida (como titular, aclara que espera seguir con integrante en algunas reuniones).

Y se le pregunta qué le deja al patronato, y responde: "primero, un ritmo de trabajo, planeación un sistema de algo que yo siento va de la mano con lo que yo soy, un licenciado en Ciencias de la Comunicación, en uno de los objetivos donde fallan los artistas, que es la promoción cultural".

"Aún es muy difícil, pero una de las cosas que dejo es un sistema, de aprovechamiento de redes y medios de comunicación".

Otro punto que resalta fue el posicionamiento de la Sala de Cabildo de madero como recinto cultural, llegando a meter más de 200 personas en un solo evento.

También dijo que lograron fincar las exposiciones de pintura y fotografía en el lobby del Palacio Municipal, 15 aproximadamente entre 2015 y 2016, además de los eventos masivos como el festival de tango y de folclore, que retomó la Dirección de Cultura de esta administración.

Su camino seguirá en parte en esa función de promotor, pero como parte de la Sociedad Cultural Sección 1 del sindicato de petroleros. En el otro lado, también seguirá con una de sus pasiones: el teatro, la cual había dejado por la promotoría.

Productor de teatro desde el milenio pasado, señala que en todo ese tiempo al frente del Patronato Cultural solo pudo trabajar en una obra "Amor... didas (o cómo se descubrió la por pornografia) de la cual presentaron 12 funciones, hace dos años aproximadamente, Antes, hace cuatro años, como parte del grupo Tramoya, y como actor y productor participó en "Entre gitanas te veas", dirigida por Eddie Segura.

Su mirada está en un proyecto con este mismo grupo, Tramoya, para este año, para otoño; además en dos meses estaría presentando otro trabajo aparte; y con ello, regresar al tema de las lecturas dramatizadas.

"Este año dejé pendientes las lecturas de Elena Garro y Juan Rulfo, quiero retomar eso también" dijo el entrevistado.

LA DESPEDIDA

Chirinos Meza dice oficialmente adiós a la dirigencia del Patronato en el evento del próximo martes 4 de julio, con la presentación de Enrique Esqueda y sus amigos con "Entre poemas y canciones", en el Centro Cultural Bicentenario de Ciudad Madero, en punto de las 19:30 horas, con entrada libre.





JERR