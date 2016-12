Conquistando nuevas tierras por medio del cine

Torreón, Coahuila

Dejar la ciudad de Torreón e instalarse en Los Ángeles, California, fue un duro paso que debió dar Adriana Ledesma, quien a pesar de estudiar Mercadotecnia, arrojada por su propio impulso creativo, se instaló primero en la producción y después en la dirección fílmica.

Ahora escribe un guión para un cortometraje que se enfoque en los abuelos que viven en Estado de abandono, con la intención de inspirar a voltear la mirada a las personas con más experiencia.



Con cinco cortometrajes producidos, esta lagunera concursa su trabajo en festivales internacionales.

Este año ha participado en 35 proyectos y logró dirigir 7 entre los cuales destacó "Departure", escrito por ella y "Adoptive", "The Thot", "A choice", "Breaking silence" y "Bedazzler", como cortometrajes independientes.

"Lo que quiero hacer es cine, ser una directora reconocida, tengo apenas 2 años en Los Ángeles abriendo camino porque aunque estoy en el mero mole de Hollywood, es picar piedra desde abajo, empezar a hacer lo tuyo para tener un nombre y estoy contenta de estar allí", indicó.

Así desde la pre producción y hasta la postproducción, esta cineasta lagunera ha debido buscar el financiamiento para sus proyectos.

El primero de ellos con un costo de 3 mil 600 dólares, a través de una fondeadora por internet y a través de becas o apoyos económicos que el gobierno federal mexicano otorga a los creadores.

"Yo estudié en Torreón, fue mercadotecnia en el Tec de Monterrey y no fue sino hasta hace unos tres años y medio que realmente me di cuenta que quería hacer algo que me apasionara".

"Siempre me ha gustado ver películas, no te diré que desde chiquita, no, sino que me fui involucrando un poco más porque empecé a actuar en las obras de teatro, me metí al staff y conocí de tramoyas y las luces".

Tras realizar musicales de teatro y colaborar en la producción de la película "Despertar" de Diego Medina en Torreón, decidió ir a estudiar a Estados Unidos.

Así fue cuando la planeación, la logística y la creatividad que se proyecta al momento de presentar un film la atraparon. Así se adentra en el detrás de cámaras hasta que comenzó a dirigir cortometrajes.





Admiradora de Stanley Kubrick y Steven Spielberg, Crowdfunding fue la opción para financiar su primer proyecto, "Departure", que con una locación y dos actores narra la vida de una mujer sentenciada a muerte.

Las últimas horas en la celda se debate emocionalmente pensando en futuro de su hija. Un actor realiza el papel de su conciencia. El twist es que al final la mujer no muere.

Grabado en octubre de 2015, este trabajo es concursante, el cortometraje se incluye en 5 festivales: el Short Film Corner de Cannes, en Femart y en Los Ángeles Cine Fest.

Ganó bronce en Fame Ost International y lo aceptaron la semana pasada en Hollywood Screening.

Este joven lagunera explica que en realidad puede considerarse afortunada, pues a la par de que experimenta en un oficio fascinante, enfrenta la realidad de ser una mexicana si bien documentada, pero a la cual la bromean los amigos preguntándole si ya la corrió Donald Trump del país.

"Para mí fue un proceso muy difícil poder estar allá, pero siempre he sido muy positiva. Llegué y pensé que el siguiente paso era conseguir una beca de Fiderh, de Banco de México, mandé papelería a lo bestia y llegó. El siguiente paso fue conseguir también una beca en la Academia, mandé papelería y videos y me la dieron".

"Yo estudié en Torreón, fue mercadotecnia en el Tec de Monterrey y no fue sino hasta hace unos tres años y medio que realmente me di cuenta que quería hacer algo que me apasionara".



"Se me han abierto muchas puertas. Siendo legal y documentada sigues siendo 'el de afuera', tengo un amigo que es norteamericano y también quiere ser director y me dice que batalla siendo gringo, no se imagina diciéndome 'soy mexicana pero tengo el talento', es como batallar el doble abriendo camino en un país que es muy competido".

Convencida que debe manejar el género de drama con tintes de suspenso, Adriana Ledesma dijo que le interesa abordar problemas sociales como la pobreza, la violencia y los conflictos psicológicos de las personas.

Ahora escribe un guión para un cortometraje que se enfoque en los abuelos que viven en Estado de abandono, con la intención de inspirar a voltear la mirada a las personas con más experiencia.

JFR