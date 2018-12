Artistas exigen rectificar recortes en presupuesto

Eduardo Gutiérrez Segura

Tras el anuncio de la disminución del presupuesto para cultura, que se prevé sea de 7.6 por ciento para 2019, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, actores como Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y Marina de Tavira hicieron un llamado a la administración federal, a través de M2, para revisar y aumentar el gasto para las artes en México.



“Hace ya tres sexenios que el sistema federal de cultura, educación, museos, teatros… está en decadencia. No comprendo cómo con el mismo dinero se puede trabajar. Es algo grave el recorte de Imcine y al Centro de Capacitación Cinematográfica, que ya están en una austeridad tremenda, y esto es casi matarlos”, dijo Giménez Cacho.



El actor recordó que “el año pasado la cantidad destinada a cultura era de 0.36 de los egresos y ahora con esta propuesta es 0.21. Es claro que no es prioridad de este gobierno. Es muy triste, porque en campaña y en reuniones se hablaba de que la cultura es la gran herramienta para disminuir la violencia, fortalecer a las comunidades, una herramienta de realización personal para jóvenes”.



CRECIMIENTO ESPIRITUAL



El protagonista de Un extraño enemigo aceptó que “es bienvenida la austeridad, acabar la duplicidad de funciones y eficientar, pero tendría que haberse duplicado (el presupuesto). La cultura es el medio y modo de generar crecimiento espiritual”.



Ofelia Medina, vía telefónica, compartió su pesar respecto al recorte y urgió a que se replantee. “Me parece un gravísimo error que debe rectificarse. Los artistas, estudiantes y toda la gente que está alrededor de la cultura no lo aceptamos, y exigimos que se cambie”.



La actriz agregó que “hay que apegarse a la ley. México es un país que destina muy poco a la cultura: lo mínimo aceptable es el 1 por ciento, es lo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo y en vez de elevarlo, lo han bajado. Es un lamentable error que debe corregirse, debe hacerse de acuerdo al proyecto de país que queremos”.



Y ADEMÁS



FUNDAMENTAL

Para Marina de Tavira, protagonista de la película Roma, la cultura es “el alimento de una sociedad. Sin ella nos morimos de tristeza y espiritualmente. Sigamos haciendo películas que inspiren, montando obras de teatro, escribiendo libros... Eso nos va a construir como un México más fuerte e igualitario”.