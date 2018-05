A Noel Gallagher no le gustó lo nuevo de Arctic Monkeys

Ciudad de México

A Noel Gallagher, ex integrante de Oasis, no parece haberle gustado el material más reciente de los Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel & Casino, lanzado el 11 de mayo.

En una entrevista con Gordon Smart para Radio X, Gallagher lamentó que el álbum de la banda de Alex Turner sea pobre en coros.

Cuando Smart sugirió que el disco tiene un carácter más experimental y "no es lo que uno esperaría de los Arctic Monkeys", Gallagher respondió:

"No, tú esperarías algunos coros. No tiene ninguno".

Ayer, la banda de Turner publicó el videoclip de la canción "Four Out Of Five", cuya estética parece evocar a Stanley Kubrick en The Shinning.





