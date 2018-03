Artesana mexiquense expondrá obra en EU

Toluca

Leonarda Martínez González es artesana originaria de San Cristóbal Huichochitlán y partirá a Estados Unidos a mostrar sus productos elaborados con palma.

La mujer de 58 años viajará por primera vez fuera de su estado y del país, fruto de la gestión que realizó la Casa de artesanías Toluca (Casart).

Habla español y al ser de origen indígena el otomí es su lengua madre. Aseguró que su trabajo vale mucho, ya que cada pieza tiene un alto grado de complejidad y requiere de gran destreza, aunado a la mermada visión que posee debido a las horas de tejido y el paso de la edad.

Admitió no saber leer, pero no tiene temor de partir a la unión americana a demostrar su trabajo, cien por ciento mexiquense. "Preguntando llego a Roma, porque me gusta irme a divertir, a enseñar a los demás compañeros como tejo y como hablo".

Relató que por herencia de su madre empezó esta práctica y realizó piezas sencillas como atrapanovias y sombreros, pero con el paso del tiempo y la práctica comenzó a elaborar zapatos más grandes, sombreros y canastas.

Además explicó que aprendió este oficio cuando era pequeña, ya que su madre la recostaban en un trozo de cartón en los pasillos de los Portales de Toluca, mientras que ella vendía sus productos.

Sobre su próximo viaje resaltó "me siento contenta, a gusto y feliz", a pesar de no tener certeza de qué estado visitará. Su travesía empezará el próximo jueves, día que abordará un autobús con destino a la Ciudad de México y de ahí volar a Estados Unidos, después de 10 días en el país vecino regresará a tierras aztecas.

"Es la primera vez que voy a salir, porque yo siempre he estado en Toluca".

La madre de cuatro hijos, todos ellos dedicados al oficio de la albañilería, mencionó que las autoridades de Casart gestionaron este viaje, ya que ellos tramitaron la visa con la que podrá entrar a Estados Unidos.

Cabe señalar que Leonarda fue seleccionada por su trabajo, ya que habitualmente deja sus tapetes, cuadros y demás artesanías en este centro de venta, por lo que ha ganado cierta fama.

Dijo que diariamente vende sus productos fuera de la Catedral de San José, en el corazón de la capital. Y aseguró que el tejido y el comercio de sus artesanías es su principal fuente de ingresos ya que se dedica a esto todo el año, aunque no siempre hay días buenos.

"No siempre sale, la venta no siempre es buena".

Finalmente indicó que trabaja en un grupo de 60 mujeres que tejen con palma y elaboran servilletas y señaló no estar adscrita a algún programa social, ya que a pesar de haberse apuntado a la convocatoria del Salario Rosa, no pudo concretarse con éxito el trámite.

MMCF