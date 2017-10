Guadalajara

Ayer, Susana Chávez Brandon, Bernardo Fernández y Adrián Guerrero, directora de Cultura, coordinador de Construcción de Comunidad y director de Proyectos del Espacio Público del Ayuntamiento de Guadalajara, respectivamente, comparecieron ante regidores de Guadalajara respecto al programa de Arte Público que la actual administración que encabeza el alcalde Enrique Alfaro anunció desde agosto de 2016.



En ella los funcionarios ratificaron que no hubo un comité para establecer los criterios para desarrollarlo, que personal de las dependencias que ellos representan fueron quienes decidieron cómo arrancar el programa, anunciaron que gestionarán recursos para invertir en bibliotecas y centros culturales en 2018 y se jactaron de que ha sido la administración que más ha invertido en Cultura, refiriéndose además del programa en cuestión, a la realización de Festivales y programas como, el Festival Sucede y Arte sin Paredes. Reconocieron que la primera etapa del programa Arte Público tiene fallas y que "todo programa puede ser perfectible".



Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, y Alfonso Petersen Farah, regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) respectivamente lamentaron que sólo a través de la vía de la comparecencia los funcionarios compartieran información.



Petersen Farah comentó "mi discusión no es en contra del arte, la discusión es sobre la transparencia y la participación. Nosotros denunciamos y solicitamos el expediente de la propuesta de José Fors a la sindicatura. No sé cuánto cueste la obra de José Fors, el día que hice la denuncia en el Ayuntamiento el presidente dijo que valía 4.5 millones de pesos (mdp) y quince días después cuando la sindicatura nos dio acceso encontramos un contrato firmado con José Fors que decía que el costo era de 5.4 mdp, acompañado de la firma de Anna Bárbara Casillas, síndico del Ayuntamiento de Guadalajara , de Enrique Alfaro y del representante del desarrollo inmobiliario a quien le propusieron que diera 900 mil pesos para el proyecto". Ante esta réplica los funcionarios cuestionados no dieron una explicación.



Por su parte de la Cruz Rodríguez puntualizó que la comparecencia "se solicitó con la finalidad de que se informen los aspectos técnicos y de presupuesto, pues a la fecha se desconoce el criterio con el cual la autoridad municipal y llevo a cabo este programa. Comentó que los 62.7 millones de pesos (mdp) que se están invirtiendo en el programa de Arte Público podrían destinarse a otros programas municipales con mayor necesidad o que la distribución presupuestal a artistas fuera de forma más equitativa "en lugar de ser diez, pudo abrirse el abanico a 20 artistas".



Javier Otal Lobo también regidor del PRI, lamentó que no hubo un comité que decidió los criterios para escoger a los artistas a los que se beneficia con el programa de Arte Público", y solicitó que se priorice "el mantenimiento de los 322 monumentos que ya existen en la ciudad así como en los centros culturales que se encuentran en condiciones deplorables".



Como respuesta a estos cuestionamientos, Chávez Brandon ratificó que no hubo un comité que estableciera los criterios de selección, "tenemos un Consejo Municipal de Cultura, al que podemos tomar más en cuenta y no lo hemos hecho" porque no se puede con el día a día. "Hay un dictamen firmado por las direcciones de Cultura y de los Espacios Públicos, cuyos equipos conformaron estos criterios de selección para las piezas, por cada una de las piezas hay también un dictamen que avala a cada una de ellas".



Chávez Brandon agregó "había que sentar las bases de un programa de arte público que no existía... no es sencillo, los procesos administrativos son muy complicados, lo que hace que un programa nuevo tenga errores, ciertamente. Tenemos de frente establecer estrategias de diálogo con las ciudadanías".



Casillas, ratificó esta postura "no había un programa de arte público, que es un programa nuevo... podemos tener fallas en el programa porque es un programa nuevo. Está ligado a los recursos de compensación que es un programa nuevo también". Bernardo Fernández se sumó y comentó que "por algo teníamos que comenzar". Los tres coincidieron que no ocultan nada, que les bastó con presentarlo en rueda de prensa en agosto de 2016, y no compartirlo con el Cabildo.



Chávez Brandon explicó que el monto total de la inversión es hasta el momento de 62 millones 768 mil 414 pesos y que provienen de recursos de la dirección de Cultura, 2.9 mdp, recursos de compensación indemnización aprobados por el pleno del ayuntamiento, 18.7 mdp, de recursos de otras dependencias con su presupuesto 2016 y 2017 que pueden incluir mejoras en el entorno 33.1 mdp.



Las líneas del programa son Recuperación del Patrimonio, Colosos Urbanos, Arte Urbano, Esculturas de Bienvenida y Premio Juan Soriano.

