Galería esconde pintura con desnudo, pero no es censura

Ciudad de México

Una pintura de que muestra a siete ninfas desnudas "tentando a un hombre a su perdición" fue retirada de una de las salas de la Galería de Arte de Mánchester como parte de un experimento artístico de la creadora Sonya Boyce, informó The Guardian.

El cuadro Hylas y las Ninfas, del pintor británico John William Waterhouse, fue desmontado de una sección llamada En busca de la belleza, donde también se exponen otras obras del siglo XIX y en la que predominan los desnudos femeninos.

TE RECOMENDAMOS: Facebook, acusado de censura por un desnudo de Courbet

Clare Gannaway, coordinadora de arte contemporáneo en la galería, afirma que no se trata de un acto de censura, sino de una provocación a los espectadores, para promover el debate.

"No se trata de negar la existencia de obras de arte específicas", dijo.

Gannaway considera que el título de la sala es inadecuado, pues se presenta a la mujer como sujeto pasivo y decorativo o como femme fatale.

El proyecto de Boyce, que será exhibido en marzo, incluye también la grabación de reacciones del público.

En el lugar vacío que dejó el cuadro, los asistentes dejaron mensajes con su opinión al respecto. La respuesta hasta ahora ha sido contradictoria: mientras algunos apoyan la iniciativa, otros la consideran un precedente peligroso. Es el caso del artista Michael Browne:

"No me gusta el reemplazo y remoción del arte, ni que nos digan 'esto está mal y esto bien'. Están usando su poder para vetar arte de una colección pública. No sabemos cuánto tiempo la pintura estará fuera de exhibición, podrían ser días, semanas, meses. A menos que haya protestas, puede ser que nunca regrese".





ASS