La arquitectura, tema para los candidatos: Enrique Norten

México

Como un apasionado de la arquitectura, Enrique Norten (1954), quien ha participado en proyectos de diversa escala y tipología tanto en nuestro país como en otros, está convencido de que esta disciplina tiene un enorme futuro, pese que como tema está ausente de las actuales campañas electorales.

A Norten lo respaldan sus estudios en la Universidad Iberoamericana y de maestría en la de Cornell, así como sus más de 300 proyectos, alrededor de 60 inmuebles construidos y varias obras en proceso, para opinar que se necesita de un gran líder que se dé cuenta de la trascendencia de la arquitectura.

“Ahora que vivimos este inicio de campañas políticas, la arquitectura es un tema que también deberían tomar los candidatos a la Presidencia, y que no veo en sus plataformas políticas. También los aspirantes a gobernar Ciudad de México tendrían la obligación de abordar el tema y pensar en las acciones para hacer frente a desastres naturales como inundaciones, incendios y terremotos. Es evidente que no contamos con protocolos para enfrentar estas situaciones, por lo que considero que deberíamos trabajar junto con nuestras autoridades”, indica quien en 1986 fundó TEN (Taller Enrique Norten) Arquitectos en México, y que en 2001 abrió oficinas en Nueva York.

Han transcurrido casi cuatro meses de los sismos de septiembre y parece que todo se ha olvidado, como si no hubiese pasado nada: “No se sabe qué pasó con el dinero y los apoyos a los damnificados, porque ya todos están metidos en las campañas políticas”.

Norten lamenta que la gente haya regresado a vivir en los edificios que no deberían ocupar: “Simplemente todos estamos en una situación de mayor fragilidad ante el próximo siniestro, que no sabemos si vendrá el próximo mes, en un año o dentro de 10 o 30”.

El problema de los terremotos es fundamental, reflexiona, por lo que se deben tener propuestas: “Por supuesto que hay intereses políticos y económicos y nadie quiere meter las manos al carbón caliente. Creo que sería obligatorio que este problema estuviera dentro de las propuestas de los candidatos”.

Como CdMx es una de sus prioridades, comenta que está dispuesto a trabajar por y para ella: “Siempre lo he hecho. Llevamos muchas administraciones trabajando cerca, más de algunas y menos de otras, pero siempre he tenido participación. Yo quiero mucho a esta ciudad y me interesa poder aportar lo que pueda para mejorar las condiciones de vida en este lugar. Perdón que hable de política, pero uno ve a los candidatos y a los partidos, y el que está capitalizando todo el descontento haciendo promesas vacías, es uno… y tampoco me parece justo”.

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

Sereno, sin que lo agobie el reducido tiempo para concluir la edificación del Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet), que sustituirá al Museo Tecnológico de la CFE, en Chapultepec, Norten comenta que el primer gran proyecto que contemplaba la construcción de 40 mil metros cuadrados tuvo que cambiarse por otro totalmente nuevo y más pequeño.

“Se había contemplado en un principio que iba a costar unos 270 millones de dólares, y acabará costando 60 millones. Ese ha sido el cambio”, precisa.

No obstante, el Munet estará listo para el fin de la administración y será inaugurado por Enrique Peña Nieto. El proyecto inicial, que debió haberse empezado a construir desde el segundo año del sexenio, cambió a raíz de muchas situaciones que vivió el país, por las que se tuvieron que hacer ajustes: “El precio del petróleo, que estaba en 100 dólares, bajó. Pemex estaba en auge, y ya no lo está; además, se dieron cambios de los directores de esa empresa y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que fue cambiando la actitud hacia el proyecto”.

A pesar de que tuvo que realizar otro diseño, Norten asegura que de cualquier manera el Munet será espléndido. Evidentemente, ya iniciaron las prisas, pero él tiene la esperanza de que no se verá confinado por tiempos políticos, porque la arquitectura no se debe ceñir a esos tiempos.

Refiere que, como sea, el nuevo proyecto arquitectónico va caminado muy bien, por lo cual estará listo para el final de la administración actual: “Vamos a tener un museo estupendo, que no será tan ambicioso como el que se había presentado en un principio, pero que será igualmente bueno e importante para los niños, los jóvenes y para todos los que tengamos interés en la tecnología y en la ciencia”.

El recinto contará con salas de exposiciones temporales y espacios para mostrar las colecciones propias, con auditorio y biblioteca. “Se va a inaugurar una parte. Esto me aterra porque estamos a marchas forzadas; se empezó a construir muy tarde, a finales del año pasado, y se tuvo que volver a hacer todo. Mi deseo es que, si llega a haber continuidad política, se recupere el proyecto original”.

Uno de los proyectos de Norten que está en el limbo es el centro cultural que se empezó a construir en el cine Cosmos, en la calzada México-Tacuba y Circuito Interior, en la delegación Miguel Hidalgo.

“Este proyecto es menos alentador: fue iniciado por un jefe delegacional, que salió, y su sucesor optó por no continuar el proyecto. El gobierno capitalino dijo que lo asumiría, pero el secretario de Cultura del entonces Distrito Federal, Eduardo Vázquez, se enfermó y el proyecto no se continuó”, precisa el arquitecto.

Sin embargo, el recinto tiene 80 por ciento de avance: “Lo que hace falta para concluirlo es dinero y, sobre todo, voluntad política para darle un centro cultural a un sitio muy popular con una falta de oferta social, que sin duda tendrá una repercusión en la juventud. El costo económico para concluirlo sería inferior en relación con los beneficios”.

LIBRO Y CORTOMETRAJE

La diversidad de proyectos caracteriza la obra de Norten, quien afirma que solo necesita más tiempo de vida para poderlos concretar y continuar con sus ideas de diversa escala y tipología: casas unifamiliares, edificios residenciales, culturales e institucionales, así como diseño de paisaje y planes urbanos.

Por lo pronto, su atención está dirigida a la presentación de su libro Líneas de investigación: “Acaba de salir. No tengo ni una copia porque estamos tratando de hacerlos llegar a México. Es muy importante porque que habla de los 30 años de mi creación artística. Fue publicado por la casa editorial de la Universidad de Princeton. Está diseñado de una forma muy bonita, quedé muy satisfecho”.

El volumen cuenta con una serie de artículos, entre ellos uno del director de arquitectura del Museo de Arte Moderno de Nueva York y otro de un crítico de arte, así como un texto que revela una plática entre el arquitecto Norten y el historiador Norten, “donde hablamos de la historia de México, de la arquitectura y del devenir de la creación de los últimos 100 años en nuestros país”.

Añade: “Es un libro diferente, donde hemos intentado detectar ciertos caminos que, después de 30 años, podemos encontrar como constantes en nuestro trabajo. Si bien no fueron planeados, ahora que los veo en retrospectiva me doy cuenta de cómo se han ido desarrollando”.

Líneas de investigación se presentará en CdMx en cuanto lleguen los ejemplares de Estados Unidos, adelanta Norten, quien desde 1998 es titular de la Cátedra Miller en la Universidad de Pennsylvania, y profesor en las universidades de Yale, California en Los Ángeles, Sur de California, Michigan, Sci-Arch, Cornell, Parsons, Pratt Institute y Harvard. Ha ocupado también la Cátedra O’Neal Ford de la Universidad de Texas en Austin, y la distinguida posición de Crítico de Diseño Visitante Eliot Noyes, de la Universidad de Harvard.

Asimismo, con motivo de las tres décadas de Ten Arquitectos, la compañía DRKHRSE realizó una retrospectiva audiovisual titulada 30 Ten, un cortometraje que muestra el trabajo más representativo del despacho de Norten en los últimos años. Fue filmado por una de las compañías de arquitectura más importantes del mundo, que se llevó casi dos años en realizar este trabajo.

El director, Brett Labdry, ha dicho que se propusieron “exhibir los edificios que Norten había imaginado de una forma nunca antes vista”.

Por su parte, el arquitecto mexicano apunta que es un trabajo que recibe con mucho gusto “porque ellos lo realizaron por su cuenta, incluyendo los trabajos que más les interesaron. Para mí siempre es interesante ver mi trabajo a través de la mirada de otros, que es lo que me pareció más valioso. Cada uno ve el mundo de otra manera, y ellos son un grupo de creadores jóvenes”.

A Norten le pareció un excelente video y lo compartió con sus amigos durante las pasadas fiestas decembrinas.