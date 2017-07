"Me angustia pensar en mi muerte": Cuevas

Ciudad de México

"Cuando uno alcanza cierta edad, ya la muerte la siente muy próxima; es un sentimiento de angustia y me agobia de pensar qué día será el día de mi muerte. Es una reflexión y la llego a pintar".

"Es doloroso porque ya no se puede caminar, ya no se puede hacer muchas cosas, es una cancelación de la relación amorosa, incluso. Pero ya no me falta mucho llegar a los cien años como algún día soñé", dijo José Luis Cuevas a MILENIO, en febrero de 2015, con motivo de una charla informal a propósito de la inauguración en el Museo Cuevas de la exposición "200 cartas Amorosas a Beatriz del Carmen".

"Quiero que el Museo de Arte Moderno de Chapultepec albergue mi siguiente exposición", dijo aquella vez a diez periodistas a los que reunió en el patio de su casa de San Ángel en la que quizás fue la última reunión con varios miembros de la prensa a la vez.

Quince minutos después de la cita, apareció el pintor vestido con una camisa a rayas, suéter naranja y una chamarra verde oscuro. Los reporteros dejaron de sus galletitas y café, para atender a la leyenda de las artes plásticas mexicanas, quien apareció con andar encorvado y semblante melancólico. Cuevas tomó asiento en un sillón de jardín bajo un techo donde se junta casa y patio. Y comenzó a delinear lo que sería la exposición "200 cartas...", pero muy pronto, el sonriente maestro, dejó de lado la autopromoción para irse de lleno sobre el asunto de sus achaques. Es un día nublado en febrero y cuando el maestro cambia de tema, unas inesperadas gotas de lluvia llegan a acompañar su relato.

Mientras mira a su mujer, nos revela: "Carmen, es que no hay peor enfermedad que la vejez, todos los días acude a ti", mientras su esposa asiente callada y sonriente. Nunca se sueltan de la mano ni dejan de demostrarse amor.

"Y es que cuando uno está enfermo de algo pues igual y te curas, pero con la senectud has sido declarado con una enfermedad que no tiene remedio", arremete.

El reportero de MILENIO busca provocarlo y le dice que quizás él sea el "padre de las Selfies" y le recuerda que en un tiempo se realizaba un autorretrato diario para comprobar los cambios. "Desconozco por completo esas cosas de ahora del internet, eso para mí no existe", inicia Cuevas pero nos dijo que aun en el 2015, "todos los días me observo en un espejo y me pinto, así que tengo miles de pinturas y algunas se exponen pero otras simplemente están archivados viendo pasar el tiempo. La mayoría reflejan mi estado de ánimo, a veces hay evocaciones de la infancia o me proyecto al futuro".

¿Es feliz, maestro? Le suelta otra reportera por allá. "Yo creo que nadie puede decir que es feliz las 24 horas del día. A veces, se siente uno feliz y a veces triste. No es una cosa mía sino de todos. Lo que si es que diario me echo mis tequilitas y ahora me ha dado por tomar cerveza" y manifestó su adoración por la Corona, "aparte de la Coca Cola que es mi bebida preferida". Citó una anécdota que le sucedió en Francia, "donde hay tanto snobismo alrededor del vino". Una ocasión le ofrecieron una comida y el gerente del hotel le presumió que le iba a llevar "un vino extraordinario" y comenzó a hablarle de las bondades del mismo "en honor a mi invitado José Luis Cuevas". El mexicano en perfecto francés les dijo, "está muy bueno, pero, ¿no tendrán una Coca Cola?" Sus anfitriones pensaron que era una broma, "pero era cierto, quería mi coca".

Ese es un ejemplo de lo que siempre fue la actitud del pintor nacido en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1931. Provocador y rebelde. En alguna ocasión escuchó en una entrevista que el muralista David Alfaro Siqueiros pintaba en el Hotel Casino de la Selva en Cuernavaca, un mural que "resistiría el paso del tiempo por los materiales que empleaba", y de inmediato Cuevas planeó en hacer un mural "efímero", como una forma de responder a "la soberbia de Siquierios", según contó a Letras Libres en 1999. Su mural duraría sólo un mes y Cuevas pensó en la cosmopolita Times Square de la ciudad de Nueva York para llevar a cabo sus planes pero terminó montándolo en Génova y Londres en la muy chilanga Zona Rosa, al enterarse que los espectaculares neoyorquinos se reservaban con un año de anticipación.

"De todos los bocetos sólo me interesaba un gigantesco autorretrato como jugador de futbol americano", nos recuerda por lo que ordenó la confección del trabajo a un pintor de brocha gorda. Al final la obra quedó inaugurada el 8 de junio del 1969 en un evento muy concurrido, donde hubo actos de vandalismo e incluso los comercios tuvieron que cerrar.

Por ese y otros episodios, Octavio Paz consideró a José Luis como uno de los baluartes de la "generación de la ruptura" en relación al trío formado por Siqueiros, Rivera y Orozco.

Pero al llegar a 2015, durante aquella reunión en su patio, confesó a los reporteros que ya se le habían acabado las ganas de polemizar. A esa hora, la poca energía del también grabador, escultor e ilustrador, prefería utilizarla en seguir dibujando y preparando las postreras exposiciones de su brillante y prolífica trayectoria.

Apenas el 23 de junio pasado se inauguró en el Centro Cultural de Tijuana la exposición "José Luis Cuevas. Obra reciente. Homenaje a sus 86 años", que reúne 109 de los últimos trabajos realizados por el autor, entre dibujos, cartas, pinturas, relieves en bronce y ocho esculturas en bronce de mediano formato.

Todos los trabajos fueron seleccionados especialmente por el maestro Cuevas que con su muerte deja un hueco enorme en el arte de nuestro país.

El día de mañana martes 4 de julio, la oficina de prensa del Museo José Luis Cuevas, invitó a los reporteros de la fuente a un recorrido por el recinto a 25 años de la inauguración del mismo y a propósito de la inauguración de la exposición José Luis Cuevas y su colección a 25 años, en la cual se iba a exponer parte del acervo que el maestro había reunido a lo largo de su vida, para destacar así su labor como coleccionista. De momento, la inauguración de dicha muestra ha quedado cancelada hasta nuevo aviso.