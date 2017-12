Mujer destruye obras de Warhol... ¡En su primera cita!

Washington

Una mujer enfrenta un proceso penal por daños tras haber destruido durante una primera cita con un conocido abogado de Texas dos originales de Andy Warhol y otras obras de arte que el letrado tenía en su mansión de Houston, informaron medios locales.



Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando la mujer, identificada como Lindy Lou Layman, y el abogado Anthony Buzbee habían salido en su primera cita.



Según la versión de Buzbee, recogida en documentos judiciales, en un momento de la cita, ya de regreso en la casa del abogado, este pidió un taxi para que la mujer, que estaba bajo los efectos del alcohol, abandonara la vivienda y se marchara.

Lindy Lou Layman, según Buzbee, se negó a irse y se escondió en la mansión, que el abogado compró por unos 14 millones de dólares.



Después de encontrarla e insistir en que se marchara la mujer se puso "agresiva" y destruyó tres pinturas -entre ellas los dos originales de Warhol- e hizo añicos contra el suelo dos esculturas propiedad de Buzbee, valorado todo ello en unos 300 mil dólares.



A las pinturas las arrancó de la pared y les arrojó vino.



La mujer fue detenida, le imputaron un delito de daños y quedó en libertad tras pagar una fianza de 30 mil dólares.



El abogado también posee dos cuadros de Renoir y Monet, que afortunadamente no resultaron dañados pese a que la mujer también los derribó de la pared.



Buzbee es un conocido abogado de Texas que en 2009 logró una histórica indemnización de 100 millones de dólares a pagar por British Petroleum (BP) para sus representados por unas emisiones tóxicas en la refinería de esta petrolera en la ciudad de Texas City, aunque después un juez rebajó notablemente esa cantidad.



En 2016, representó exitosamente al actual secretario de Energía de Estados Unidos y ex gobernador de Texas, Rick Perry (2000-2015), por un caso de abuso de poder.

