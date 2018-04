Amplían temporada de ballet

Guadalajara

Ballet de Jalisco ha tenido tanto éxito con la segunda temporada de El Jorobado de Nuestra Señora de París que se vio obligado a abrir dos fechas más. La adaptación del clásico de Víctor Hugo pensada para ser disfrutada por toda la familia puede disfrutarse hoy y mañana.

“Siempre hay novedades, cada presentación tiene algo diferente. Es la misma presentación que hicimos el año pasado, pero corregimos algunos vals, que es algo que se hace siempre y perfeccionamos muchos detalles”, destacó Dariusz Blajer, director del Ballet de Jalisco. El Jorobado de Nuestra Señora de París cuenta la historia de una gitana. Esmeralda, quien en compañía de su cabra Djalí toca la pandereta y baila en las calles de París para subsistir, hasta que es acusada de haber asesinado al capitán Phoebus, su amado, y condenada a la horca. El jorobado Quasimodo luchará por salvar a la gitana.

La versión que se presentará, en palabras del director, “es danza y coreografía neoclásica, significa que la gente no va a ver tutú, no van a ver expresiones como en el Lago de los Cisnes, es más humano, más contemporáneo, algo más cercano a la vida real y más entendibles para el público en general. En cuanto a la música para el montaje seleccioné fragmentos de diferentes compositores: Tchaikowsky y Rachmaninov entre otros”. Como parte de la función habrá escenografía inspirada en la época, una campana gigante, videomapping y proyecciones para apoyar la obra y habrá alrededor de 45 bailarines en escena.

“Quiero presentar una obra que en México, no se ve o no se representa, quizá hay algunos que han leído la obra de Víctor Hugo. Me interesa la obra por el tema que trata de las personas con capacidades diferentes. El jorobado tenía una deformidad física y un gran corazón, hay mucha gente que tiene alguna deformidad, pero su interior es muy bello. La cita es hoy y mañana a las 20:30 horas en el Instituto Cultural Cabañas.

