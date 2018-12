Jaime Chabaud Magnus

El miércoles compareció la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados para hablar de los recortes al presupuesto del Sector. De lo más destacable me parece la invitación que hace a los artistas e intelectuales para que participemos de la cruzada que se pretende llevar a cabo a nivel de cancha en comunidades y municipios. Maravilloso reto salir de la zona de confort.

Si bien Frausto eludió en todo momento dar cifras y contrastarlas (también el tiempo era corto, ciertamente), unas de las preocupaciones mayores de algunos (pocos) diputados y de miembros de la comunidad artística y cultural que asistió, respecto a la supresión de los mal llamados “Etiquetados” para asociaciones civiles y el Subsidio Piso para los Estados se trató con total superficialidad.

El único argumento que se esgrimió para justificar la ausencia de los primeros (y de manera implícita el segundo) fue que se había detectado promovían la corrupción por “moches” que los diputados de legislaturas pasadas pedían a las AC. Yo diría que les faltó añadir que muchas AC se crearon al vapor o fueron francamente fantasmas para bajar recursos cuya aplicación fue ratería.

Y ese es el argumento principal para llegar a una única solución: suprimirlos. Es un absurdo tan grande como desaparecer la policía vial porque sabemos que van a solicitar o aceptar mordidas. Lo que hay que acabar es la impunidad y la falta de rendición de cuentas, no con apoyos que las organizaciones civiles cumplidas han traducido en logros sociales palpables, infinitamente más baratos que si los hubiese operado el Estado.

Y en esta intención de Frausto de que paguen justos por pecadores, incurre en imprecisión desafortunada al afirmar que el FONCA y la Secretaría misma tienen mecanismos para coadyuvar a las tareas mil que desarrollan las asociaciones civiles de cultura y que hacen más del 65 por ciento de la chamba. Eso no es cierto. Salvo grupos de artes escénicas y algunas áreas más, las AC son como puercoespines que nadie sabe cómo agarrar y que no son dignos de ningún fondo concursable. No a su desaparición.

Y además...

Sin el Subsidio Piso para los Estados, la cultura en distintas regiones va a sufrir una parálisis de muerte. Hay que exigir a nivel nacional que las cámaras locales destinen recursos a la cultura, eso va a llevar tiempo. Dejar desnudas a las instancias de cultura de la República hoy que se vota PEF, será un error histórico.



