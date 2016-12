"Es muy frustrante que no se lea": Álvaro Ancona

Ciudad de México

Si pudiera hacer una obra al año, dedicarme a escribir de tiempo completo, yo sería absolutamente feliz”, dice a MILENIO el escritor Álvaro Ancona (Yucatán, 1947), quien intenta de todo: cuento, ensayo y poesía, pero la novela es su género fuerte: “A pesar de que soy escritor de novela he intentado entrar a la poesía. Como no tengo capacidad de síntesis, me salen muy bien las novelas de 300 páginas, pero la poesía me cuesta mucho trabajo decir algo en 14 versos”.

Acaba de publicar su novela La dueña de las mareas (Jus), en la que narra una historia de amores incompletos, los que terminan en tragedias que conducen hasta la devastación de un pueblo.



—¿En qué se inspiró para escribir esta novela?

No hay un manual para hacer un libro exitoso: Anocna



Tiene varias de mis pasiones. Todo sucede en el mar Caribe, y yo soy adorador del mar desde que empecé a escribir, y es una fuente de inspiración. Yo viví en la península de Yucatán, y me asombra la personalidad y la vida de los pescadores. Su relación con el mar está llena de magia. Todo lo que me gusta: literatura, magia y amor están en esta novela.

Es decepcionante ver cómo pasa el tiempo y no se vende un libro. Yo soy mucho de Facebook y Twitter, y me llegó el comentario de una persona: “Su libro me cambió la vida”. Cuando uno sabe que a alguien le gustó, que lo están leyendo diez lectores, con eso es suficiente para sentirse satisfecho.

“También es muy satisfactorio que me encuentren en la calle y me digan que si soy el autor del libro. Sucede más en las redes sociales donde soy miembro activo. Por medio de ellas vendí la primera edición del libro, y no he recibido ningún comentario de que no les gustara el libro”.

—¿Y amarguras que soporta como escritor?

Es muy frustrante que no se lea. Prefiero que me digan “qué porquería de libro”, “qué mal escrito”, “no transmite nada”, una crítica, lo que quieran decirme, a que no me digan nada.

“También cuando dicen que el libro ‘está muy bonito’, me dan ganas de echarme gasolina. Aunque lo agradezco, al final bonito es diminutivo de bueno. Y hay libros como Harry Potter que envidiamos por el éxito que tienen, pero que están bien escritos. Hay otros que no tanto, como los libros de superación personal y que odiamos todos”.

—En el libro está la frase “en México hay más escritores que lectores”.

Hay extraordinaria literatura en México aunque no sea de autores conocidos. No hay nada que diga cómo hacer de un libro un éxito, no hay un manual que te lo diga paso por paso. Sabemos que hay autores que desde el principio tienen reconocimiento.

“No hay una fórmula, pero es muy satisfactorio. Yo no hago más que escribir. Si pudiera dedicarme a escribir de tiempo completo y hacer una obra al año en el tiempo que me queda de vida, yo sería absolutamente feliz”.







