Alianza Francesa 'desmenuza' el desempleo en mesa redonda

Torreón, Coahuila

La Alianza Francesa de Torreón llevó a cabo la mesa redonda: "El Desempleo, Diferentes Perspectivas", en donde se reflexionó en base al documental 'Capital Humano' por Elías Kury, así como con la cinta francesa 'Las Reglas del Juego' (Les Règles du Jeu).



La panelista Divia Gama, psicóloga y presidenta general de la consultoría de Recursos Humanos "quetecontraten.com", señaló que el gobierno no es el único culpable del desempleo en el país ya que existe una serie de factores que se desencadenan obstáculos para las personas conseguir un trabajo.



"El desempleo no sólo es el factor gobierno, sino que existen otros puntos como las universidades públicas y privadas, los padres de familia y los mismos estudiantes que al egresar no tienen las herramientas necesarias para ubicarse en el mercado laboral y cuando lo hacen no les pagan lo que les corresponde", aseguró.



Por su parte, el responsable de Capacitación Mixta en el Servicio Nacional de Empleo (SNE), Alberto Núñez Contreras, en su participación resaltó la labor de buscar a las empresas de relativa nueva creación, para capacitar a las personas en condición de desempleo con un apoyo económico.



"De este modo capacitamos a las personas que no tengan trabajo y queremos seguir apoyando a la gente en lo económico y en la orientación con información que facilite detectar una oportunidad de empleo".



En el panel también participó Maxime Portal, director de la Alianza Francesa Torreón, quien planteó el panorama actual del desempleo tanto en el país galo como del territorio mexicano, teniendo cifras mayores en desempleo en Francia y con mayor número de adultos mayores, lo que complica la situación ante la falta de mano de obra joven.

dcr