Trío francés 'Bordario' recupera sonidos del pasado

Los músicos de origen francés Baptiste Duperron, Axel Delanis y Boris Vaché, conformaron hace seis años el Trío Bordario, con el cual han logrado que el público lleve su experiencia auditiva hacia el pasado, al recuperar atmósferas melancólicas que evocan la vida sencilla del hombre en el campo y su canto hecho lamento marginal.

Incursionaron en géneros como el jazz y el blues, así como el canto a través del góspel, logrando recrear la música generada por los afroamericanos.

No obstante, apuntaron en entrevista, Baptiste y Axel se conocieron desde la infancia, entablando una amistad perdurable que se ha mantenido a través de la música.

Los muchachos se formaron en la música escuchando a las emblemáticas bandas de rock: desde Led Zeppelin, AC/DC o a Jimmy Hendrix.

Lograron una estupenda fusión entre los sonidos clásicos del jazz y el blues con los ambientes eléctricos que propuso el rock and roll en la década de los cincuenta y el rock progresivo que cobró auge en la década de los setenta con bandas como Pink Floyd, Rush, Yes, Jethro Tull, The Moody Blues, King Crimson, Genesis y ELP.

Sin embargo, dejaron de lado el sonido del metal para recuperar tras la decantación, el de los instrumentos de cuerdas como la guitarra y el contrabajo y el de viento a través de la armónica logrando un estilo swing manouche sorprendentemente energético.

Al buscar el encuentro con el rock lo que descubrieron fueron las raíces de la música, evolucionaron en su concepto musical. Boris comentó que incluso escuchó mucho blues en su casa cuando era un niño gracias a que su padre era un fanático del género.

Bordario fue invitado a realizar un concierto en la Alianza Francesa, a propósito del cumplimiento del septuagésimo aniversario de la institución en esta ciudad.

Y Duperron, Delanis y Vaché prepararon un repertorio donde se interpretan clásicos en inglés, pero también al saber que iniciarían la gira en México se inspiraron creando canciones en francés, mismas que fueron presentadas, así como una interpretación en castellano de Compay Segundo.

Así entre blues, reggae, góspel y swing manouche, Bordario probó su habilidad para transportar hacia un paseo musical gitano.

Reconocen que es la primera vez que tocan en escenarios de Tlaxcala, Ciudad de México, Tijuana, Puebla, Mexicali y Torreón, en un México donde caben muchas naciones con una diversidad que requiere otro viaje.

dcr