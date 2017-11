He hecho lo que he querido y lo he disfrutado: López Austin

México

Le hablaron para avisarle que lo pondrían como uno de los candidatos al Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña, otorgado por la Academia Mexicana de la Lengua (AML). Entonces se planteó ciertas dudas sobre ello; cuando volvió a recibir una llamada, ahora para avisarle que había sido galardonado, de nueva cuenta se las planteó.

“En primer lugar, todo fue una sorpresa, lo mismo cuando me propusieron que cuando me notificaron que había ganado el premio, porque nunca me he considerado literato ni específicamente ensayista. Cuando me propusieron como candidato les dije que mi profesión era otra y mi modo de escribir distinto… Si ellos lo catalogan como el de un ensayista, lo acepto, pero nunca he tenido pretensiones de crear obra literaria”, comenta Alfredo López Austin a MILENIO.

Tales son las palabras del doctor en Historia e integrante emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM respecto a un reconocimiento que se le entregará el 13 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes.

“He de reconocer que han sido tiempos difíciles y complejos, pero hay que sobreponer a todo esto que han sido años muy placenteros. No le estoy hablando de 10, 20, 50 años, sino de más: ha sido una vida placentera porque mi trabajo se ha podido dirigir a estos intereses que he tenido siempre y que, evidentemente, por mucho que batalle uno en esta vida para lograr sus metas, el ir consiguiendo una pequeña meta cada día ha sido tremendamente satisfactorio. He disfrutado la vida”, dice el investigador.

Emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), el jurado reconoció en la escritura ensayística de López Austin una “expresión literaria e instrumento de conocimiento, que alcanza una plenitud incomparable en el ámbito de las letras hispánicas contemporáneas; creador de una cosmovisión singular, su obra desencadena una incesante renovación de las formas literarias del ensayo al armonizar las diversas tradiciones que confluyen en la cultura moderna mexicana e hispanoamericana”.

Para el jurado del premio, integrado por Jaime Labastida, Ascensión Hernández Triviño, Aurelio González, Jesús Silva-Herzog Márquez y Adolfo Castañón, con sus investigaciones históricas y antropológicas ha sido capaz de “inspirar a numerosos autores y lectores dentro y fuera de México”.

López Austin añade: “Me siento satisfecho con mis casi 82 años; creo que me han salido bien las cosas, sin idealizarlas. He tenido altas y bajas, como todo mundo, pero haciendo la cuenta final, salgo ganando. He hecho propiamente lo que he querido, y lo he disfrutado mucho: lo que he hecho me ha costado mucho trabajo, para qué pensamos en cosas más grandes. Creo que en la medida de mis esfuerzos logré lo que quería”.

Pasiones e intereses

En sus primeros años como profesional, López Austin se dedicó a la abogacía, hasta que le llegó la oportunidad de entregarse a su pasión: el mundo indígena y el estudio de las religiones politeístas.

“La vida fue la que me llevó a que un día me encontrara con la posibilidad de trabajar profesionalmente sobre historia de los pueblos indígenas de Mesoamérica, y ya con esa posibilidad, de inmediato escogí el estudio de la religión mesoamericana y, en un aspecto, mucho más amplio, para poder entender la cosmovisión de esa civilización”.

Desde la mirada del investigador, entender la historia ha sido una manera de acercarse al ser humano, una especie esencialmente social, a la que no podemos concebir estrictamente como individuo “porque incluso para llegar a ser humano, fisiológica y anatómicamente, necesitamos haber vivido antes en una sociedad.

“Tenemos que considerar esto para entender que el hombre vive en sociedad y que la sociedad nunca es la misma de un día para otro, va transformándose. Para entender al hombre hay que estudiarlo socialmente y en movimiento, o sea, históricamente”.

Como uno de los grandes estudiosos del mito, López Austin reflexiona en torno a uno que nos acompaña en estos días: el de la muerte, sobre el que piensa de manera constante, “como lo puede hacer un viejo de más de 80 años: ¿cuál es mi enfrentamiento con la muerte? Es algo totalmente natural: la conclusión lógica de la vida”.