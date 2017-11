"El emisario" en busca del rostro del narco

Torreón, Coahuila

La producción periodística y literaria generada a partir de los hechos violentos suscitados por la pugnas que desarrollan los integrantes del crimen organizado, después del terror engendrado entre la población, han sedimentado en un odio que no se resolverá si no se busca la reflexión en el tema.

Así lo considera el escritor, Alejandro Vázquez Ortiz, quien presentó recientemente “El emisario o la lección de los animales”, su primer novela editada bajo el sello de Penguin Random House.

El autor está consciente de que la literatura no resolverá todo pero llevará a tener claridad sobre el malestar y algunas pautas para la reparación.



“La novela es esencialmente sobre el narco, pero lo que más me interesaba era el hacer una reflexión a partir de este fenómeno, se ha hecho y dicho mucho. Se han hecho muchas historias alrededor del narco, pero siento que en el plan de la fascinación por los modos de vida o por la violencia, no se ha hecho una reflexión en torno a lo que generó el fenómeno”, apuntó.

Entrevistado en la librería El Astillero, este joven originario de Monterrey parte de una premisa donde se cuestiona el origen del problema para encontrar el rostro propio. En la historia entrelaza el conflicto social con un desastre natural.

“Uno de los hilos conductores que lleva la novela es parte de la tragedia de Edipo, que en cierta forma la gran pregunta que está guiando la tragedia es ‘Quién trajo la peste a Tebas’ y en cierta forma ésta es la pregunta de la novela, el quién trajo la violencia a nuestras ciudades.

“El juego es el intentar que a través de la anécdota que se está contando desde una persona que pierde un paquete de droga, que se pone a ubicarlo y genera una persecución, se forme un clima de mucha tensión, porque este personaje es sui generis al caer en las redes por error”, indicó.

Vázquez Ortiz, vivió durante un largo tiempo en España. Al regresar a México, se encontró en medio de la tragedia que desató el huracán Alex, registrando la contingencia de la inundación y una ciudad colapsada, en plena crisis, pero también en ascenso de la violencia, con las carreteras sitiadas con retenes oficiales.

El libro 'El Emisario o la Lección de los Animales', se presentó el miércoles 8 de noviembre en la librería El Astillero.



“Regresar del extranjero y ver todo eso fue un shock porque me fui cinco años y ya no era lo mismo, lo que había dejado. El libro se tardó de escribir unos tres años, más o menos, en diferentes etapas y sí me ha tocado, en diferentes niveles esta ola de violencia, desde el escuchar la balacera a lo lejos, hasta una situación que nos pasó. Tenemos un negocio familiar, un yonke y ahí también llegaron a pedir cuota”, platicó.

Alejandro Vázquez refirió que como apoyo se basó en la teoría de René Girard y su libro “El Chivo expiatorio”, puesto que en la intelectualización del tema, con una producción inédita, algunos periodistas y novelistas crearon un ruido de fondo donde la sociedad se quedó sólo con un retrato macabro.

“Yo creo que en muchos niveles el narcotráfico y el crimen organizado cumplen esa función de purificación de la clase civil cuando en realidad está bien imbricado; el crimen organizado a muchos niveles está imbricado pero en esa muerte de las personas, se dice que en algo andaría y se lo merece. Así se da la purificación de nuestra conciencia a través de la muerte del otro. Por otro lado y en el campo literario, creó una fascinación por las historias de la vida rápida a través de la muerte violenta, como una hybris heróica”, mencionó.

crc