Adrián Curiel critica en nueva novela el 'mundillo literario'

Ciudad de México

Adrián Curiel Rivera (CdMx, 1969) noveliza con honestidad una crítica a los caprichos y arbitrariedades del mundillo literario mexicano en su reciente libro Paraíso en casa (Alfaguara, 2018), pero tras esa primera lectura se encuentra además un indagación dolida en el sentido de la escritura —y la soledad del escritor— desarrollada mediante una metaficción cargada de humor amargo, introspección y autocrítica.

Si en su novela Blanco trópico (2014) Curiel elaboró una ficción fantástica sobre los derroteros enajenantes de la vida académica y las rencorosas prácticas de sus protagonistas, en Paraíso en casa volvemos a encontrar ese tono sarcástico y paródico, la prosa instintiva y absorbente, y el reexamen del papel del escritor que, en palabras de Curiel Rivera, debe buscar la complicidad del lector para la configuración completa de la obran literaria.

TE RECOMENDAMOS: La huella digital de un escritor está en sus libros: Toscana

Sobre la vida literaria mexicana, su lugar como escritor y sus preocupaciones estéticas y estilísticas habló Adrian Curiel con Milenio Digital.

“A mí siempre me ha resultado un poco difícil tener estómago para lo que hay que hacer en las antesalas del mundo literario, establecer alianzas y pactos de amistad para de alguna manera ir escalando en el campo literario y para ir obteniendo reconocimiento, fama, becas, premios, etcétera… Siempre me ha parecido que hay un factor de enorme arbitrariedad y de capricho en estas cuestiones.

“Entonces escribir una novela sobre una novela que se presenta en un taller literario, me pareció un canal muy adecuado para hacer una crítica abierta a cosas que me parecen jocosas, hilarantes, arbitrarias, caprichosas del mundillo literario real que hemos vivido y que conocemos muy bien. Pero también para discutir algunas cosas literarias y que son cíclicas, como el sentido mismo de escribir o el escritor como narciso que escribe nada más para sí mismo, o si el lector es un coproductor de significados cuya participación cómplice es fundamental.

‘Paraíso en casa’no escatima nombres ni semejanzas y habla directamente de personas y personajes que están en nuestro medio literario. ¿No te ha costado esto…?

La literatura es el espacio de la libre expresión, de la libertad



“Hasta ahora no. A mí me parece que la literatura es el espacio de la libre expresión, de la libertad. Igual que el arte en general. Entonces yo siempre me he impuesto esa regla más allá de que haya sido exitosa la obra o que les guste a algunos y a otros no. Un principio básico de escritura, desde mi punto de vista, es no tener miedo de decir las cosas, porque si uno está escribiendo y piensa ‘no se vaya a molestar alguien porque lo menciono y no es políticamente correcto y mejor le voy a poner otro nombre para que no se ofenda’, en ese sentido hay que ser muy honesto cuando uno quiere escribir y con lo que uno tiene deseos de escribir. Y además no deja de haber algo de homenaje en las críticas.

TE RECOMENDAMOS: Negro: el nuevo héroe revertiano

“Me pasó con mi anterior novela,Blanco trópico, que ocurre en una isla ficticia donde llega una pareja y tiene que sobrevivir a muchos avatares… El varón de la pareja transita por una serie de aventuras para ocupar un puesto en una unidad académica que se transforma en la Universidad de la isla. Ese planteamiento, desde mi punto de vista totalmente fantástico y distópico, generó amargas críticas entre colegas de la universidad y habitantes de Yucatán, que incluso se sintieron ofendidas y me lanzaron muchas críticas: que me largara de allí, que qué me creía yo, que por qué me burlaba de la comida y de sus costumbres… Pero nada de eso está realmente en la novela, no de una manera planteada como un ataque, hay muchos guiños, hay chistes… Me asombró mucho, pero también, por otro lado, me sentí complacido, porque es bueno que hablen de una novela, aunque sea bien…”.

Pero aparte del humor y la sátira, que es importante, también tocas temas muy álgidos y duros de la crisis de la sociedad mexicana actual…

“Sí, sí y pienso que hay mucho de metaforización, sin que haya una referencialidad directa, de lo que es la realidad actual en México, es un espacio donde la impunidad, la violencia, la corrupción son monedas de todos los días, realidades cotidianas… Y hay también soledad, la pesantez de la vida cotidiana, soledad estando en compañía, una soledad más ontológica, más dentro de uno mismo, el no saber encontrarse o no saber comunicarse con los otros...”.

Quiero insistir un poco en este humor de tono amargo, porque me revive las sensaciones que me provocaba Ibargüengoitia, una amargura que es casi triste. Háblame un poco de esto, ¿de dónde has nutrido este tono, de dónde te nutriste tú literariamente?

“Hay muchos autores, digamos autores del humor que he leído. Ibargüengoitia como bien señalas, a Trueba, a David Roche, al humorista Tom Sharp, que me parecen autores interesantes porque no es habitual en la literatura que uno se ría, o que se ría todo el tiempo, porque de repente uno puede estar carcajeándose leyendo un pasaje. Han sido como modelos pero supongo que los he asimilado, uno está siempre impregnado de influencias aunque no se dé cuenta. Pero la parte que tiene que ver con ese humor como de caramelo envenenado creo que tiene que ver mucho con mi propia psique.

TE RECOMENDAMOS: Entre la excentricidad y el delirio: el arte de Sergio Pitol

Un humor que es también lo opuesto: la melancolía más pesada, una tristeza profunda



de convulsionarlo y darle, de gran puesta en escena y donde los papeles más serios luego resultan ser los más ridículos,Donde también los personajes más débiles y más ridículos de repente se transforman en ejemplo de persistencia, de perseverancia, de constancia, en pequeños ganadores.

“Es un poco una visión connatural que he ido explorando sobre todo en estas últimas novelas para trasladarlas a ese registro, de ese humor que a mí mismo me parece un poco extraño porque no es un humor definido y es un humor que, de repente, está en lo opuesto, en la melancolía más pesada, en una tristeza muy profunda, en una atmósfera muy depresiva. Y bueno, creo que la vida misma es así, uno pasa de un momento de euforia a un momento de melancolía a veces de una manera muy inesperada y sin control…”.

Adrián Curiel Rivera ha sido un narrador muy curioso que ha transitado por varios registros desde su primer libro de cuentos Unos niños inundaron la casa (1999), al que le siguieron las novelas: Bogavante (2000 y 2008), El señor Amarillo (2004), A bocajarro (2008), Vikingos (2012) y Blanco Trópico (2014). Entre sus libros de relatos figuran Mercurio y otros relatos (2003), Madrid al través (2003 y 2008) y Día franco (2016). También es ensayista y doctor en literatura española e hispanoamericana. Vivió varios años en Madrid y actualmente vive en Mérida, Yucatán.

AG