Hay que hablar de actualidad con los pequeños: Hinojosa

México

El mundo ha cambiado y la concepción de un niño también. Hace 25 años, recuerda Francisco Hinojosa, se pensaba que los pequeños lectores solo podían leer historias de animales, duendes, príncipes o castillos, y no de desapariciones forzadas o de diversidad sexual, aun cuando son asuntos que “están allí y ahora los niños pueden leer”.

“No solo ha cambiado el niño, sino también nuestra concepción, porque si no le das una historia que le interese, no los vas a atraer y para lograrlo es necesario que se cuelen un poco más momentos actuales”, explica en entrevista a propósito del lanzamiento del libro El caso del insoportable niño aburrido José Rubencito y su odioso perro Hércules (Ediciones El Naranjo, 2017).

Como un ejemplo de la manera en que se aborda la relación con los lectores en la actualidad, Hinojosa recuerda que en un libro que escribe en la actualidad hay un momento en que el padre debe explicarle a un hijo qué es la izquierda y qué la derecha, o qué es la guerra. “Esas son cosas que tienen que ver con la realidad y con el niño actual”.

Otro de los desafíos que plantea la realidad al autor de libros infantiles y juveniles son las opciones que tienen los niños y niñas para su esparcimiento, sobre todo a partir de las tecnologías y lo digital, lo cual no significa que la lectura de libros enfrente una batalla desigual, por el contrario, se convierten en un complemento.

“Los videojuegos, las tabletas, la televisión, pueden convivir con los niños, siempre y cuando haya libros que les interesen, y como voy a las escuelas y veo el impacto que tienen ciertos libros, me doy cuenta que sí hay lectores y que no necesariamente compiten”, asegura el autor del clásico La peor señora del mundo.

Realidad y absurdos

Cuando menos hace 15 años comenzó a gestarse la trama de El caso del insoportable niño aburrido José Rubencito y su odioso perro Hércules, algo que no es tan raro en el proceso de escritura de Hinojosa, quien suele convencerse de darle punto final a una historia hasta que se siente a gusto.

“Tengo muchas historias así, alguna historia ya terminada y que nada más no me gusta, por diversas razones: por ejemplo, me pidieron que escribiera un libro sobre valores para niños y eso es lo que más detesto, y si bien lo escribí, no se notaba, no había una enseñanza detrás; incluso lo tengo terminado desde hace años, pero vuelvo a él, lo trato de corregir y sigue sin salir. Hasta que no me engancha, no saco nada”.

En su más reciente publicación, que cuenta con ilustraciones de Mariana Villanueva, se narra la historia de un niño al que no lo divierte nada, los demás piensan que es aburrido, hasta que un curioso incidente muestra que tiene habilidades extraordinarias.

“Creo que es uno de los libros más raros que he escrito para niños, de los más absurdos: recuerdo haber leído el principio en una de las primeras ferias del libro del Zócalo, tenía a los personajes construidos, me gustaban, pero por más que los trataba de meter en situaciones nada más no me salían”.