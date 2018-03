El acoso aparece si existe una acción repetida y constante: Marta Lamas

México

Si bien el acoso contra las mujeres es un problema grave en México, es necesario entender mejor su definición, consideró la investigadora y antropóloga Marta Lamas, al advertir que si toda acción entra en esta categoría la palabra pierde sentido.

En entrevista con MILENIO, previo al Foro Ellas, Ellos y Nuestros Prejuicios, la también profesora de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM explicó:

“El acoso tiene que ser una acción repetida y constante; otra cosa son las acciones torpes o desagradables. En esos casos la mujer siempre puede y debe decir que no si algo le incomoda”.

Para la periodista, escritora, activista y feminista, la violación es algo verdaderamente grave, pero advirtió: “No hay nada que toque tu cuerpo que te quite la dignidad. La violación es como un atropello: te va doler, va ser horrible, pero luego te recuperas”.

En referencia al movimiento #MeToo y las declaraciones de distintos artistas, resaltó que ese tipo de denuncias fue algo de lo importante que hizo Karla Souza: “Habló con tranquilidad y dignidad sabiendo que no pierde nada de su persona, su feminidad ni nada [...] Que no dijera el nombre porque para ella no es importante, también me pareció bien”.

Mientras el movimiento #MeToo estaba en su auge en Hollywood, en Francia, actrices y académicas escribieron una carta sobre lo que ellas opinan del acoso y el puritanismo que han detectado en algunas denuncias.

Al respecto, Lamas planteó que “las francesas explican que la galantería —y el ligue— no es acoso, y hacen evidente el puritanismo detrás de las cosas que se debaten hoy [...] más allá de las cosas que creo son cuestionables sobre su punto de vista. Las insinuaciones sexuales no tienen por qué ser acoso. Si éstas las hiciera alguien que te parece guapo, ¿lo considerarías acoso?”

El próximo 7 de marzo, en las instalaciones de MILENIO, a las 18:30 horas, se realizará el foro y al siguiente día habrá un paro internacional de mujeres para hacer evidente un trabajo que muchas veces es invisible.

Marta Lamas da algunos detalles sobre ese movimiento para que las personas que no estuvieran enteradas se unieran a la iniciativa.

“Si todas la mujeres, por un día aunque sea, dejan de planchar, limpiar, cuidar a los niños, ir a la oficina, hacer lo que siempre hacen las personas, van a darse cuenta de todo lo que representa su trabajo, sea el que sea”, dijo.

Al referirse al feminismo, hizo ver que “para todos es un error pensar que los hombres no pueden ser feministas.”

Parece que hay muchas personas que sienten una resistencia o miedo hacia esa palabra y a enunciarse como tal.