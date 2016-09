Veo todo como arte: Laurie Anderson

México

De un concierto exclusivamente para perros a una instalación sobre las violaciones a los derechos humanos en la cárcel de Guantánamo; del uso de las tecnologías al diseño de instrumentos musicales; de la creación con un lápiz hasta una computadora; de su trabajo como artista en residencia en la NASA a los antiguos griegos y su poder de inventiva.

Laurie Anderson habló ayer en la Sala Miguel Covarrubias sobre estos y otros temas en la charla inaugural de la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología, organizada por la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Tv UNAM, en colaboración con la Universitat Politècnica de València. Mantuvo cautivado al público durante más de una hora y media con su peculiar forma de narrar, entretejiendo culturas, disciplinas y tiempos, lo que nos hizo recordar una frase de Max Aub: “Hoy es pasado mañana”.

Escultora de formación y contadora de historias que la sitúan, como cantante, violinista y tecladista, en el mundo del art rock y la música experimental, Anderson (1947) se ha dedicado al performance, a la música electrónica y avant garde, pero también al dibujo, la pintura, la instalación, el cine, el video y el diseño de artilugios electrónicos, amén de ser elegida la primera mujer artista en residencia de la NASA.

Tras su conferencia, en el camerino Anderson hablaba con su promotora Orly Beigel sobre las bondades de los pretzels. Entonces declaró a MILENIO que no siente gran diferencia entre las disciplinas que practica: “Cuando hago una pintura la veo de la misma manera en que veo la música y me hago las mismas preguntas: ¿es suficientemente dura?, ¿suficientemente suave?, ¿suficientemente salvaje?, ¿suficientemente hermosa?”

Afirmó que a veces no puede separar una disciplina de otra: “Si veo algo, especialmente relacionado con el color, para mí es como música. Una obra de James Turrell (quien trabaja con la luz y el espacio) para mí es como música, la entiendo de la misma forma, especialmente si está cambiando. Algunas veces me gusta cambiar de medio de expresión por una idea que no podría tratar en otro medio. No es que me aburra, sino que me frustro. Siempre hay algo en qué pensar, pero si no lo puedo resolver, entonces me muevo en otra dirección”.

Autora de discos como Big Science, Strange Angels, Bright Red y Life on a String, consideró que “el artista no tiene la obligación de ser crítico de la sociedad y no creo que el arte político sea necesariamente mejor que el arte no político. Podemos hacer muchos tipos de arte: político, abstracto, tecno, simplemente hermoso —sea lo que eso sea—. Eso es maravilloso. Soy artista porque era la única forma en que podía ser libre, nadie me diría lo que debo hacer en mi arte. ¡Adoro eso!”

¿Pensó en seguir otra disciplina antes de dedicarse al arte?

Sí, la jardinería me encanta (espero algún día diseñar un jardín). Pero yo veo todo como arte, incluso si cocino, aunque no lo voy a poner en un museo de arte (algunos lo hacen, tienen todo el derecho de hacerlo y yo lo respeto). Mi cocina no es un arte, pero mi actitud hacia ella tiene mucho que ver con hacer arte: quiero hacerla interesante, colorida y deliciosa.

Trump, enfermo mental

En su charla, Anderson mencionó que, a los 13 años, envió una carta al entonces senador John F. Kennedy, quien le contestó y le mandó una caja de rosas rojas. De considerar una misiva a Donald Trump, ¿qué le diría? La artista pensó un poco y responde: “Le diría: vuelva a la realidad. La vida política no es para usted. No puede decir cosas así, a menos que esté totalmente enfermo de la mente. Sé que hay mucha gente loca en el mundo o que se da su importancia, pero cuando dices cosas como ‘las familias de los sospechosos de terrorismo deberían ser matadas’, es porque se trata de un enfermo mental”.

Es molesto que alguien que está loco pueda llegar tan lejos, agregó la artista, de quien en estos días se exhibe la cinta Heart of a Dog en la Cineteca Nacional. “Hemos visto gente muy loca: vimos el ascenso de Hitler o de Berlusconi, a su modo, para tener poder, volverse dictadores y hacer cosas realmente locas. Mi gran preocupación son los muros. Estuve en Venecia en un festival de cine, donde se avecina el 500 aniversario del primer gueto. Fui a ver al lugar donde, en 1517, llevaron a la fuerza a todos los judíos para ser encerrados entre muros. Y desde entonces ha habido muchos guetos. Adivina quién ha decidido construir un muro: Austria, para mantener fuera a los refugiados”.

Música selecta



“Big Science”

“Mister Heartbreak”

“Home of the Brave”

“Strange Angels”

“Bright Red”

“Life on a String”

“Homeland”