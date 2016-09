El reto es llevar a TV UNAM a la era digital: Nicolás Alvarado

México

Con el reto de llevar a TV UNAM hacia "la era digital de la televisión", Nicolás Alvarado asumirá hoy la dirección de la televisora, convencido de que "la televisión sigue viva, lo que no sigue vivo es el televisor, por lo cual necesitamos hacer de TV UNAM una plataforma que atraviese todos los lenguajes audiovisuales y los no audiovisuales, para construir la televisión del siglo XXI".

"Hace unos días, el rector Enrique Graue me invitó a seguir la labor del maestro Ernesto Velázquez al frente de TV UNAM. Creo que llego en un momento muy bueno de la televisora: está por terminarse todo el proceso de digitalización y eso es espléndido porque me abre la posibilidad de terminar ese proceso".

Conocido en los últimos años por sus trabajos periodísticos para Televisa, además del programa Punto de partida —conducido al lado de Julio Patán—, el también colaborador de MILENIO hizo sus pininos en la televisión dentro de Canal 22, hace ya más de una década, lo que le ha permitido estar en ambos lados de la moneda televisiva, la pública y la privada, si bien el desafío de la televisión universitaria le resulta atractivo.

"Me entusiasma hacer de TV UNAM una televisora que esté estrechamente vinculada con todo el conocimiento que se genera en la UNAM. Le decía al rector que parte de lo que me emociona es que tiene de primera mano una de las mejores fuentes de información del país: la cantidad de conocimiento, de investigación, de creación artística que se hace en la universidad es algo que debe estar en sus pantallas.

"Me gusta mucho estar situado para ver al mundo, para ver al país, para ver al pasado y para ver al futuro, a partir de la UNAM, una de las mejores lentes con las que podemos apreciar todo eso", señaló Nicolás Alvarado, quien al mismo tiempo es consciente de que una de sus primeras tareas será allegarle recursos a la televisora universitaria para sus producciones.

Prestigio de la UNAM

Para Nicolás Alvarado será muy importante aprovechar lo que la misma universidad ofrece, no solo como una de las instituciones de mayor prestigio en el país y en el continente: en la generación de cuadros, de conocimiento, incluso en la construcción de ciudadanía en nuestro país.

"Si bien se debe continuar, incluso vigorizar, una política de coproducciones con instituciones públicas o privadas, también extranjeras, y que esto le permita ampliar el espectro de su producción; será muy importante dedicarme a la consecución de patrocinios y para lograrlo, hablando como el mercadólogo que no soy, lo que tengo para vender es la marca más prestigiada de México, que es la de la UNAM".

Nicolás Alvarado se define como un defensor de la pantalla chica, sobre todo ante frases como "deja de ver la televisión y ponte a leer", porque en realidad no hay lenguajes intrínsecamente buenos ni malos, "todos los soportes y todos los lenguajes son susceptibles de transmitir contenidos encomiables o deleznables".

"La televisión privada tiene muchos imperativos a los que hay que responder, como generar audiencias masivas para que puedan obtenerse ingresos económicos que permitan hacer de ella un negocio rentable, mientras que una televisora pública no tiene esa misión, no tiene el compromiso de tener audiencias gigantescas para generar pingües ganancias, sino que puede concentrarse en su misión como un medio de entretenimiento e información, no de educación, que sea inteligente, que solo tenga compromiso con sus propios contenidos", concluyó el periodista.