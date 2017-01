Sayula dedicó una jornada de actividades a Juan Rulfo

Sayula

La luna no venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda, pero ya se dibujaba en el cielo… el viento de las 18:30 mecía los arreglos tricolores que atravesaban la calle Manuel Ávila Camacho que en el 162-A ostenta una placa que dice: “El 16 de mayo nade 1917, nació en esta casa No. 48 de la entonces calle madero el célebre novelista Juan Rulfo”. Eran las 18:30 y el viento mecía los adornos tricolores que pendían de una acera a otra cuando un grupo de lectura liderado por José Luis Santana, iniciaron desde las afueras de dicha finca, una procesión rumbo a las ruinas de San Roque leyendo el cuento No oyes ladrar los perros, intercalado con unas coplas de “El hijo desobediente” entonadas a capella por Las Margaritas del Llano.

La actividad promovida por el grupo cultural Media Luna fue una de las incluidas en el homenaje luctuoso 31 que ayer rindió el ayuntamiento de Sayula a Juan Rulfo, uno de sus sayulenses más ilustres.



Fue una caminata recta, la calle donde se encuentra la finca en la que nació el destacado escritor jalisciense va a dar más allá del decimonónico puente que atraviesa un arroyo seco, a la calle Fray M. de Espinoza en donde se encuentran las ruinas mencionadas. La procesión de lectura coral a la que se agregaron niños y adultos que se interesaron a su paso fue también un particular preámbulo a un concierto de violonchelo y piano protagonizado por la pianista Ana Silvia Guerrero y el violonchelista José Gregorio Nieto. Así finalizó una jornada festiva que inició con un acto cívico matutino al que asistieron niños de las escuelas, profesores, funcionarios estatales y municipales y algunos integrantes de la comunidad cultural de Sayula.



En dicho acto que incluyó el depósito de una entrega floral en el busto de la Casa de la Cultura municipal, en la que incluso se exhibe el acta de nacimiento de Juan Rulfo, estuvieron presentes Julio César Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC), el alcalde Jorge Campos y su esposa Laura Macías Vargas, y los cronistas Federico Munguía Cárdenas y Rodrigo Sánchez Sosa, entre otros funcionarios, además de Francisco Orozco, arquitecto autor del proyecto Centro Cultural El Páramo que comenzará a construirse en febrero en el centro histórico de Sayula. Se trata de una obra que requerirá cerca de 8 millones de pesos (mdp), que se pretende realizar en dos etapas y para la cual ya se cuenta con un fondo mixto iniciar cercano a las 4 mdp para el inicio.



Federico Munguía, el periodista y cronista más longevo de Sayula, amigo cercano de la familia Pérez Rulfo y autor de la historia de la región más completa titulada La Provincia de Ávalos, recordó al autor de El llano en llamas, como “una persona muy gentil desde el primer momento en que establecimos contacto. Yo me inicié en el periodismo desde los 16 años y comencé a recabar información y escritos de la región y fue él quien me motivó a publicar esos textos. Fue él quien me sugirió el título”, recuerda Munguía quien dice que “mucho se ha hablado del Rulfo callado que no le gustaba opinar, pero era así en público, en un ambiente más íntimo con gente conocida y donde no hubiera periodistas, no había quien le quitáramos la palabra, cambiaba totalmente”.



La intención es “rescatar” la importancia pilar del escritor tanto en Sayula como para la cultura de México, dijo el alcalde. Para los siguientes meses, las autoridades del municipio pretenden festejar el centenario del natalicio de Rulfo en conjunto con los municipios de San Gabriel y Tuxcacuesco y la secretaría de cultura federal, mismos que han creado la ruta turística cultural El realismo mágico de Juan.



El grupo cultural Media Luna se dedica a la promoción de la lectura en las diversas delegaciones y colonias de Sayula con el proyecto La carreta en llamas, de ahí surgió la idea de añadir estos festejos la procesión coral mencionada.

