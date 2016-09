Nicolás Alvarado se disculpa por texto de ‘Juanga’: “el horno no estaba para bollos”

Ciudad de México

Nicolás Alvarado, ex director de TV UNAM, ofreció una disculpa por el momento inoportuno en el que fue escrito el texto sobre Juan Gabriel.

"Ofrezco una disculpa para quienes se hayan sentido agraviados por la inoportunidad del texto. No era el momento para este texto porque el país lloraba la muerte de Juan Gabriel", aseguró el colaborador de MILENIO en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Dijo que Juan Gabriel es una figura icónica “porque tiene el estatuto mítico de la virgen de Guadalupe o el estatuto cultural de Octavio Paz”.

Aseguró que el texto que escribió para su columna Fuera de registro era "irónico, socarrón, juguetón. Un texto que habla de categorías culturales importantes", pero que el "horno no estaba para bollos".

La semana pasada, Nicolás Alvarado fue criticado en redes sociales por expresar su poca afinidad hacia el cantante.

Dijo que su renuncia a la dirección de TV UNAM fue para poder ejercer su libertad "crítica y de pensamiento" sin afectar a la institución. Además, reconoció que el trabajo como funcionario complicaba su labor como escritor.

"Te voy a decir por qué renuncié y no me corrieron. No me quedaba otra manera de verme al espejo en las mañanas y seguir siendo un escritor. Yo soy un escritor y ser funcionario público complicaba mucho eso. Yo estaba muy contento con mi trabajo en TV UNAM y estaba muy a gusto con Enrique Graue, pero no encontré en la Universidad el ambiente propicio para trabajar, así que seguramente no hubiera aguantado mucho más".

Tras lo sucedido, Alvarado se dijo preocupado por la libertad de expresión, sobre todo la que tienen los funcionarios.

"Como ciudadano puedo recibir una crítica porque alguien está en desacuerdo con alguna opinión que puedo tener con tal o cual escritor o artista, pero la crítica pasa por otros derroteros y tiene otro tono. Mejor ya no soy funcionario público y mejor soy escritor" .



AA