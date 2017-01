Desconocen trayectoria de la nueva secretaria de Cultura

Guadalajara

María Cristina García Cepeda, nueva secretaria de Cultura del país es poco conocida en el ámbito cultural local. De diez artistas y promotores culturales que este medio contactó, siete prefirieron guardarse su opinión debido a que dijeron desconocer la trayectoria de la funcionaria.

Entre los pocos que aceptaron comentar algo respecto a dicha designación se encontró a Ignacio Bonilla, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Guadalajara quien comentó: “En realidad no tengo opinión porque no la he tratado. Me parece que fue una designación para aprovechar a una persona que tiene experiencia en el medio, que conoce las actividades de lo que es la gestión cultural, su permanencia en el INBA y en otras dependencias del gobierno federal”, dijo Bonilla quien agregó: “Creo es una persona centrada por su misma edad y experiencia, le hace tener cierta conciencia de esta gran Secretaría nueva que apenas va a comenzar con su nuevo reglamento y sus nuevas políticas culturales, falta poco para que termine el sexenio pero puede hacer una buena labor de conclusión del comienzo y dejar la dependencia trabajando”.

Por su parte Gabriel Martín, escritor y coordinador de actividades de la Alianza Francesa por más de diez años dijo: “No la conozco, no sé qué se pueda decir de ella, sería muy irresponsable de mi parte. No tengo opinión al respecto".

Por su parte Francisco Barreda, quien también en varias Administraciones fungió como director de Artes Visuales de la SC, rememoró que “cuando fueron los festejos del Bicentenario, María Cristina, tuvo un papel importante junto con Rafael Tovar y de Teresa. No era muy reconocida en el ámbito aunque llevara muchos años en diversos cargos en el INBA. Supongo que las cosas van a seguir muy parecidas a como se dieron con Tovar y de Teresa”.

