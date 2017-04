Reedita el FCE las recetas de Socorro y Fernando del Paso

Ciudad de México

Las ganas de compartir recetas mexicanas con una amiga británica llevaron al escritor Fernando del Paso y a su esposa Socorro Gordillo a crear un libro de cocina que ha ido mejorando a lo largo de más de 25 años.

“A los que nos gusta la comida siempre estaremos probando y haciendo cosas así”, dijo Gordillo en una entrevista a propósito de la edición conmemorativa de La cocina mexicana de Socorro y Fernando del Paso.

El libro es un recorrido por los ingredientes básicos de la cocina mexicana como el aguacate, el cacao y el chile. Incluye todo tipo de platillos, desde entradas hasta postres, todas recetas cocinadas por Gordillo.

El autor mexicano, galardonado con el Premio Cervantes de Literatura en 2016, la ayudó a medir los tiempos y calcular las cantidades para que las recetas pudieran ser preparadas por otros, pues a su esposa le bastaba con su memoria para su elaboración.

“Lo que pasa es que yo no hago las recetas siempre igua. Yo huelo y me queda”, añadió.

El volumen editado por el Fondo de Cultura Económica combina las recetas de doña Socorro y los textos e ilustraciones del escritor mexicano en una edición en tapa dura diseñado por Alejandro Magallanes.

“Digo nuestro libro de cocina, pero en realidad es mucho más de mi esposa Socorro que mío, ya que de ella son todas las recetas y todas las cocinó cuando vivíamos en París. Yo me limité a escribir los textos, pero los textos, por buenos que sean, no se comen”, comentó alguna vez Fernando del Paso.

“En México tú tienes para comer comida vegetariana te aseguro que por más de un año y todos los días distinto”, dijo Gordillo, por lo que incluyó un apartado de recetas vegetarianas. “Lo que sí me ha costado más son los postres, porque no me gustaban ni muy dulces ni desabridos”, finalizó doña Socorro.

