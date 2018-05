Invitan a velada musical a beneficio de niños con cáncer

Guadalajara

Proyecta Mujer, es una asociación de mujeres empresarias que ha organizado la velada musical a beneficio de Mi Gran Esperanza A.C, titulada Una noche con Salvador Rivas y la Orquesta de Cámara de Zapopan Gala de ópera Broadway.

Para Leticia Ramírez, presidenta de Proyecta Mujer, la meta es vender por lo menos mil entradas, “no se trata sólo de acudir a un concierto. Se trata de ayudar. Cuando el cáncer se detiene a tiempo, la tasa de sobrevivencia de los niños es muy alta, vale la pena ayudar, cualquier esfuerzo que hagamos no será en vano”.

Ramírez precisó que el dinero que se recabe lo invertirá Mi Gran Esperanza AC en la construcción de un hospital que incluirá entre varios elementos habitaciones para casos graves y estaciones de quimioterapia. Ramírez confía en que llegarán a la meta, ya que además de perseguir una noble causa, los amantes del bel canto deben considerar que se trata de un concierto de alta calidad.

“Rivas es uno de los barítonos bajos jaliscienses más exitosos en el ámbito internacional y la batuta titular de la orquesta mencionada es Allen Vladimir Gómez”, dijo Ramírez.

Rivas destacó: “El timbre de mi voz no es muy común, sin embargo hemos diseñado un programa en el que los asistentes podrán escuchar ópera y también algunas canciones tradicionales mexicanas, temas de Broadway y en un descuido canto hasta de Juan Gabriel. Es todo un reto plantear un concierto de estas características porque es adecuar mi voz a diversos estilos. Cantar con orquesta no siempre es fácil, en este caso me siento afortunado de que Vladimir Gómez es un director de orquesta que fue cantante y comprende como dirigir y hacer que el conjunto musical apoye al solista, he disfrutado mucho los ensayos”.

Otra de las solistas de la noche es la soprano Carla Portillo y después del concierto, se tendrá un coctel en el que Yuri Zataráin pintará un cuadro en vivo y cantará Coco Zaragoza, integrante de Proyecta Mujer. “La cita es este martes a las 20:30 horas en avenida Central 375. Mayor información en las redes sociales de Proyecta Mujer.

MC