Agencia Espacial Europea estrena su tienda 'online'

La Agencia Espacial Europea (ESA) abrió su tienda virtual, donde todas aquellas personas que gusten de la temática espacial podrán encontrar desde ropa y accesorios, hasta fundas para teléfono y mochilas.

La ESAshop ofrece al público tres líneas de productos para todas las edades como clásicos, de diseño y Espacio Unido en Europa. Para los niños diseñó artículos con la mascota Paxi.

TE RECOMENDAMOS: Marte tiene "cola" que le pisen: la "magnetoestela marciana"

El proceso de venta es por encargo donde los solicitantes sólo tendrán que seleccionar artículos, elegir el color, talla, y realizar el pago. Las entregas se realizan en el domicilio del solicitante, indicó la agencia espacial europea en su página de Internet.

“La ESA lleva años produciendo todo tipo de artículos de promoción, pero no de una forma centralizada o fácilmente accesible”, destacó el director de comunicaciones de la agencia Philippe Willekens.

“Esta nueva tienda, fácil de utilizar, será un lugar en el que la gente podrá comprar productos de la ESA desde cualquier lugar del mundo, transmitiendo así la imagen positiva de un Espacio Unido en Europa”, agregó.

La nueva tienda virtual es una colaboración entre la ESA y Spreadshirt, empresa alemana, dedicada al comercio electrónico líder en la impresión por encargo de ropa y accesorios.

La ESA proporciona los diseños para los productos de ESAshop y Spreadshirt se ocupa del enviarlos a los 18 países donde trabajan y a los más de 190 donde ofrecen sus servicios.

3 - 2 - 1 - liftoff 🚀 #ESAshop is now OPEN! Find unique ESA apparel and accessories at https://t.co/zk0fIUgXyDhttps://t.co/jjNpAxuPWh