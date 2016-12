Cartografía del boom según Danubio Torres Fierro

Ciudad de México

Hay en la apuesta de Danubio Torres Fierro una radiografía íntima acerca de un movimiento que definió a la cultura en lengua española de la segunda mitad del siglo XX, el llamado “boom de la literatura latinoamericana”, pero al mismo tiempo el interés por reflejar qué hubo un poco antes y un poco después del desarrollo de esa etapa literaria.

Un esfuerzo que, además, no es reciente, sino que termina por mostrar el crecimiento como escritor y crítico literario, prácticamente desde aquellos años de infancia en que empezó a preguntarse quién estaba detrás de las obras que llegaban a sus manos, con todo lo cual se permitió publicar Contrapuntos. Medio siglo de literatura iberoamericana (Taurus, 2016).

“Es una especie de cartografía de un movimiento que fue muy importante dentro de la literatura que se escribe no sólo en lengua española, no sólo en los países de América Latina y España, sino también en Brasil, y que se llamó de manera no muy afortunada el boom literario, pero el libro se centra en muchos del boom, pero también en muchos otros que están o antes o después alrededor del boom.”

Así, el volumen tiene a autores que pueden reconocerse como autores del boom, entre ellos Gabriel García Márquez, Manuel Puig, Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes, pero también otros que están inmediatamente antes, como Octavio Paz o Juan Carlos Onetti, o que están inmediatamente después, como Alfredo Bryche Echenique, Blanca Varela, pero el “libro aspira a ser una especie de mapa de ese momento absolutamente privilegiado de nuestras letras”.

“Una de las características principales del boom no sólo fue un fenómeno que tuvo una repercusión y una resonancia en América Latina y en España, sino que en todo el mundo, porque de pronto el mundo descubrió con sorpresa que había ahí una serie de autores que tenían una talla universal y una talla cosmopolita, y uno de los rasgos del boom fue el cosmopolitismo de los autores, no tenían ningún miedo en medirse con sus pares, fueran europeos o de los Estados Unidos”, explica Danubio Torres Fierro.

Vidas literarias

Para el autor de títulos como Los territorios del exilio, Memoria plural o Estrategias sagradas, una de las preguntas que le dan forma a Contrapuntos se refiere a la posibilidad de que se genere un movimiento similar al boom que produzca “un deslumbramiento similar”.

“En efecto fue un movimiento entendido como el gran renacimiento de las letras en América Latina y en España. Renacimiento que de vez en cuando sucede: buscamos un antecedente en la literatura escrita en lengua española y encontramos la época en que apareció Rubén Darío y dejó Nicaragua, se fue a París y anduvo por España y luego por Argentina… ese fue un momento muy revolucionario, que nadie podría prever.”

En el libro hay entrevistas de Danubio Torres Fierro con Octavio Paz, García Márquez, Onetti, Cabrera Infantes, Fuentes, Bioy Casares, Vargas Llosa, Sabato o Severo Sarduy, por mencionar sólo a algunos, pero que por encima del género buscan convertirse en un diálogo, “entendido como una forma de conocimiento y el conocimiento entendido como una forma de diálogo, un poco en el sentido de la escuela inaugurada por Platón”.

“Pero también el libro tiene una serie de retratos de cada uno de los escritores y lo que más destaca, tanto en las conversaciones como en los retratos, importa, es la relación contradictoria, compleja, rara, extravagante entre la persona que escribe y el personaje que esa persona crea en su literatura.”

Al ser ese uno de los misterios de la literatura, a decir del crítico, el volumen termina por ofrecer algunas respuestas en ese sentido, teniendo en cuenta que los escritores son ellos, pero además son la máscara que se crean: “el hombre público y el privado que se encierra en su escritorio a escribir”.

“Todas estas figuras tienen que ver con el gran enigma que es la escritura. Los escritores del boom fueron capaces de llegar a ser ellos mismos, además de vivir plenamente y de manera crítica a su propia circunstancia.”

Desde su perspectiva, lo que más sorprendía de ese movimiento fue la manera en que competían entre ellos mismos, como si se asistiera a una carrera de estímulos mutuos y recíprocos: cada escritor publicaba una novela, un ensayo o un poemario, "y el otro escritor que era su amigo, publicaba otro título… había un gran sistema de reciclaje mutuo y eso era fundamental".

"El boom tuvo otra característica: marcó lo que podríamos llamar la profesionalización del escritor, porque antes era una especie de pobre diablo que tenía que defenderse como pudiera para sobrevivir en cargos públicos o que lo mandaran como agregado cultural a algún lugar; con el boom, la figura del escritor empezó a tener una dimensión propia."

Esa radiografía íntima de un tiempo y de sus autores fue una de las apuestas primordiales de Danubio Torres Fierro en Contrapuntos.





