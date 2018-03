“Es poderosa la fusión de orquesta, Bel canto y Metal”

Tampico

Este 2018 Classic Meets Metal, el proyecto de Júpiter Bautista con el cual libera su gusto por el rock más duro y la sinfonía clásica, cumple tres años, desde ser un evento "gratuito" por haber sido becado por el gobierno de Tampico, hasta viajar por varias parte del estado auto sustentándolo pese a la gran producción que refiere medio centenar de músicos en escena, partituras propias y el espectáculo como tal.

Este domingo, antes de que CMM entre en un stand by, desarrollará el tercer proyecto en sendos años consecutivos, y responde unas preguntas a MILENIO Tamaulipas.

Ya son 3 años desde que respondiste al Programa de Desarrollo Artístico de Tampico con Classic Meets Metal ¿Qué ha cambiado en el proyecto?

Creo que principalmente la experiencia mía así como la de todos los integrantes. Ha mejorado muchísimo el nivel musical del coro de Ópera Ambulante Tamaulipas que invito a éste proyecto, así como los solistas y grupo base. Hemos ido madurando el espectáculo poco a poco, aun nos falta pero creo que vamos por buen camino. Por otro lado el nombre de la compañía cada vez es más reconocido tanto en la ciudad como en el estado.

Después de la primer versión del CMM y un especial de MetallicaSinfónico con tu visión personal, ¿crees que aun se puede crear nuevo público en base a la música clásica y el metal duro?

Hay público para todos los géneros y este género en especial creo que es muy completo en todos los sentidos. Auditivamente es poderoso ya que presenta de golpe una fusión entre lo académico de una orquesta, bellas voces de bel-canto y lo agresivo del metal.

En lo visual es bastante atractivo ver en el escenario una orquesta de cámara con su porte y sincronía, un coro con voces de primer nivel y un grupo de metal con su toque oscuro y agresivo.

Si a todo esto le ponemos un buen equipo de audio, un buen lugar e iluminación, tenemos un proyecto único en el estado.

Si bien no somos por mucho los creadores de este género, creo que somos de las pocas compañías en el país que lo hacemos y poco a poco hemos ido creando un público nuevo.

Si bien vemos a mucha gente de la escena del metal en el concierto lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, también nos encanta ver a personas que nunca han ido a algún concierto de rock o de metal ¡y salen extasiados!

¿Qué varía en este nuevo CMM de los anteriores?

Es difícil reinventarse cada concierto, sin embargo, siempre lo hacemos. Este concierto a diferencia del primero, es que al fin de cuentas tocábamos metal sinfónico, para este concierto tocaremos metal no necesariamente sinfónico y lo transformaremos, por ejemplo, tomando temas de Slayer, Iron Maiden y por supuesto Metallica... es una evolución de los primero proyectos anteriores.

CMM ya recorrió Tamaulipas, ¿saldrá a otros estados?

Nos han invitado ya a otras ciudades como San Luis Potosí y la Ciudad de México, sin embargo, no se ha consumado porque es un proyecto algo elevado de presupuesto por el número de integrantes que lo integran, aparte de eso pagar transporte y comidas para 45 personas resulta algo complicado, pero no tengo duda que tarde o temprano este proyecto despegará.

Anuncian un descanso del proyecto, ¿es eso o de plano es muy pesado mantenerlo, en comparación con Tempus Quartet que utiliza menos artistas en escena?

La verdad es que es bastante pesado armar este concierto, lo disfruto muchísimo pero también me desgasta un montón, si bien yo no soy el que hace todo el trabajo ya que tengo varios colaboradores, sí me meto en todas las áreas: arreglos de la orquesta, publicidad, copias, partituras, medios, logística total del evento, ensamble de todo el show, y por último lo económico; me estresa un poco, así es que tomé la decisión de armar este proyecto cada 2 o 3 años para que también nuestro público nos espere con muchas ganas.





