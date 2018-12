San Pedro cancela proyecto de museos, pero no demolerá

Victoria Félix

El Cabildo de San Pedro Garza García aprobó cancelar la construcción de los museos en el municipio pero descartó demoler el único recinto cultural que ya presenta avance físico que es La Milarca, ubicado en el parque Rufino Tamayo.



En este sentido, los dos museos que se construirían en la colonia La Leona ya no se llevarán a cabo; pero La Milarca, que lleva un 50 por ciento de avance en su primera etapa, permanecerá como está.



Incluso, regidores y el propio alcalde Miguel Treviño de Hoyos hablaron de la posibilidad de utilizar la estructura de La Milarca para algún otro proyecto, el cual no está definido aún.



No obstante el motivo original por el que no se puede demoler la obra es porque el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dictó una medida cautelar para que las cosas permanezcan tal y como están en La Milarca, derivado de un juicio que interpuso un grupo de vecinos.



Esto significa que no se puede avanzar con la construcción ni demolerla, hasta que el Tribunal emita una sentencia.



Por otra parte, el Museo de Arte Popular y el Cretácico de Vallecillo aún no habían comenzado su construcción, pues la obra que se realiza actualmente en los terrenos de La Leona, corresponde a un estacionamiento para 300 carros.



Durante la sesión extraordinaria de ayer, la presidenta de la Comisión Especial para el Asunto de Museos, Valeria Guerra Siller, sometió a votación cuatro acuerdos en los que se revocaban los convenios de comodato, de construcción, contratos, transferencias de recursos, y demás responsabilidades adquiridas por el gobierno municipal anterior.



Dentro de dichos acuerdos también se ordenó al Patronato que los administra reintegrar el presupuesto de las obras a la tesorería municipal a más tardar el 9 de enero de 2019, así como los contratos y documentos relacionados con el proyecto.



El presupuesto total para los museos fue de 368 millones de pesos, de los cuales se desconoce cuántos recursos ya fueron ejercidos por el Patronato para el pago de nómina y proveedores, pues el organismo no entregó información sobre el estatus de las obras.



Guerra Siller expuso que tras más de un mes de análisis de los documentos, alarmó el presunto conflicto de interés del anterior alcalde Mauricio Fernández, por ser el propietario de las colecciones de arte de los museos, y el convenio con el Patronato que preside su pareja sentimental, Aleyda Ortega.



También apuntó que no se realizaron los estudios justificativos para la aprobación de los proyectos; se violaron alrededor de 10 leyes, y no se incluyeron las obras en el Plan Municipal de Desarrollo.



Aunado a esto, el Cabildo anterior revocó partidas para obras de infraestructura pluvial y vialidades para destinarlo al proyecto de museos y al Patronato, por un monto de 52 millones de pesos, agregó la regidora Daniela Gómez.



Los dictámenes fueron aprobados por mayoría con 12 votos a favor y 2 en contra; no obstante los regidores dejaron la puerta abierta a que se presente nuevamente la solicitud para construir los recintos culturales pero bajo términos más equitativos.



Por otra parte, el secretario de Ayuntamiento, José Dávalos Siller, explicó que combatirían por la vía legal la penalización por incumplimiento del contrato, la cual asciende a más de 700 millones de pesos por haber cancelado las obras.



Retiran la maquinaria





Protección Civil de San Pedro Garza García retiró los sellos de clausura a las obras del museo de La Milarca, en el parque Rufino Tamayo, pero solamente para retirar maquinaria que se encontraba en el área.

Alrededor de las 13:00 de ayer, arribó al sitio el director de Administración de Riesgos de Protección Civil, Gustavo Embke, y personal de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Municipio para remover los sellos.

Posteriormente, alrededor de las 14:00, permitieron el acceso temporal al personal del Patronato de Museos para que pudieran retirar las máquinas.

El proceso fue tardado ya que durante más de una hora el personal del municipio estuvo verificando que los documentos del Patronato estuvieran en orden.

Al interior del lugar se encontraba una excavadora y una retroexcavadora que estaban sin usar desde que Protección Civil suspendió la obra el pasado 31 de octubre.

Personal del Patronato estuvo presente mientras se realizó la diligencia pero rechazaron hacer comentarios al respecto, y se limitaron a decir que el retiro de la maquinaria fue por petición de la empresa propietaria.

Cabe aclarar que esta es una medida temporal.

Aunque los museos fueron cancelados y originalmente esta era la finalidad por la que un grupo de vecinos interpuso un juicio de nulidad contra La Milarca ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la promotora del juicio, Nora Toscano, descartó desistirse de la acción legal.

Lo anterior al considerar que genera suspicacias el hecho de que el municipio analice utilizar la estructura de La Milarca con otro fin, en lugar de demoler la obra y resarcir el impacto a las áreas verdes.