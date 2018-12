Salud alista la operación de centro para gente con VIH

Gabriela Jiménez

Luego de que se reveló que el Servicio de Atención Integral (SAI) para personas con VIH sigue sin funcionar pese a que se inauguró hace año y medio, la Secretaría de Salud del estado aseguró que trabajan en alistar su apertura el siguiente año.



A través de un mensaje enviado por el área de Comunicación Social de la dependencia estatal vía WhatsApp, se detalló que actualmente realizan labores de adecuaciones, además de la búsqueda de personal para operar el centro de atención, el cual se ubicará en el hospital Metropolitano.



Se señaló, además, que el servicio en el Centro Ambulatorio para la Atención del VIH, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) se ha atendido con normalidad a los pacientes.



Sin embargo, no se especificó la fecha o el plazo en que será abierto el SAI.



“Está en proceso de adecuación del área física y la contratación de personal médico y administrativo, por lo que en los próximos meses estará listo para ofrecer sus servicios.



“Es fundamental aclarar que esta situación no ha sido motivo para dejar de atender a ningún paciente, ya que todos reciben atención médica en el mismo nosocomio, en el Capasits o en su unidad de derechohabiencia”, cita el comunicado.



Aunque algunos activistas, entre ellos Tomás Martínez, de Personas con Voz, Vida y Salud, han señalado que el Capacits de la colonia Industrial, en Monterrey, ya está rebasado en su capacidad de atención.



Este martes, MILENIO Monterrey dio a conocer que el SAI, nueva área de atención para personas con VIH, no ha sido estrenada, pues no cuenta con mobiliario ni con presupuesto asignado, pese a que fue en mayo de 2017 cuando funcionarios estatales y federales hicieron el corte de listón.



Atenderá llamado





La Secretaría de Salud se comprometió a atender las recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en torno a la investigación realizada por los hospitales Universitario y Metropolitano, que sin autorización utilizaron muestras biológicas de pacientes con VIH.

“(Estamos) en la mejor disposición de atender cada una de las inquietudes tanto de los legisladores como de las organizaciones de la sociedad civil y seguir trabajando intensamente para prevenir, detectar y atender oportunamente a todos nuestros pacientes”.