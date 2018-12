“Recursos irán a programas sociales”

Victoria Félix

El diputado federal de Morena, Edelmiro Santos, señaló que si bien es cierto que se redujo el presupuesto para obras etiquetadas en Nuevo León en el paquete fiscal 2019, los recursos globales para el estado aumentarán entre un 7 y 10 por ciento en el rubro de programas sociales.



Explicó que la línea del partido es orientar el presupuesto a programas de bienestar social que comprenden educación, salud, seguridad y trabajo; no obstante, aseguró que buscarán cabildear más recursos para concretar los proyectos de infraestructura prioritarios en Nuevo León.



“Vamos a hacer todo lo posible para que la mayoría de los recursos para Nuevo León se cumplan como se había quedado (…) a Nuevo León le va a ir bien.



“Hay muchas obras prioritarias pero lo que a nosotros nos interesa es el bienestar social primero, antes que nada que todos los jóvenes puedan ir a las universidades, que haya salud para toda la gente de Nuevo León y que haya fuentes de trabajo, entonces nos vamos a enfocar principalmente en esos puntos y en la seguridad estatal”, apuntó.



Ante la molestia de los partidos de oposición por la reducción del presupuesto a obras etiquetadas, contestó que el estado tendrá un incremento de recursos, pero para programas sociales.



“Lo que sucede es de que ahora esos recursos si se van a canalizar, pero se van a canalizar directamente hacia la sociedad a los programas de bienestar social. Que ellos no confundan a la gente, realmente se va aumentar entre un 7 y un 10 por ciento del presupuesto hacia Nuevo León pero bien orientado”, explicó



Alegó que la inconformidad surge de que estas bolsas de participaciones federales se prestaban a actos de corrupción y moches entre los alcaldes y los diputados federales. “Lo que a ellos les está calando es que ya no va a haber esos paquetes o esas bolsas donde se hacían los moches por eso están muy molestos, pero todo ese dinero se va a canalizar a bienestar social”, concluyó.